MMO Samsun 71'inci Yıl Onur Gecesi: Duayenlere Plaket

MMO Samsun 71'inci Yıl Onur Gecesi Düzenlendi

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şubesi'nin 71'inci yıl onur gecesi İlkadım ilçesindeki Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirildi.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; ardından açılış konuşmaları yapıldı ve meslekte duayen isimlere plaket takdim edildi. Etkinliğe siyaset ve yerel yönetim temsilcileri yoğun katılım gösterdi.

Kadir Gürkan: Hizmet ve Üye Yapısı

MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Gürkan, şubenin faaliyet alanı ve üye yapısını aktardı. Gürkan, "Çorum, Ordu, Sinop ve Tokat illerimizi kapsayan TMMOB Makina Mühendisleri Odası Samsun Şubesi Bölgesi, günümüzde 3 bin 291 üye ve 479 öğrenci olmak üzere toplamda 3 bin 770 üyesine hizmet verme gayretindedir. Bu hizmetimizi 11 makine mühendisi olmak üzere 15 kişilik kadromuzla yapıyoruz. Yaptığımız çalışmalarda özellikle eğitim alan ve mesleğe oryantasyon süreçlerine başlayan genç mühendis arkadaşlarımızı da en öncelikleyerek çalışmaya devam ediyoruz. Asansör kontrolü de yapıyoruz. Günlük hayatımızda üretimin her aşamasında, hemen hemen her sektörde faaliyet gösteren üyelerimizin özlük haklarının ve geleceğe dair planlamalarının yeniden yapılandırılması ve bu yapılandırma içerisinde odamızın temsilcilerinin de alınarak çalışma yapılmasını değerli yöneticilerimizden, temsilcilerimizden talep ediyoruz" dedi.

Milletvekillerinden Mesajlar

AK Parti Samsun Milletvekili ve MKYK Üyesi Yusuf Ziya Yılmaz, üniversitenin makine mühendisliği bölümünden mezun oluşunun üzerinden 50 yıl geçtiğini belirterek geceye katılmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, mühendis istihdamının önemine dikkat çekerek, "Herhalde üzerimize düşen en önemli görev, siyasetçiler olarak 500 kişi başına bir mühendis istihdam ettiğimizde Samsun’un ihracat rakamlarının, Samsun’un sosyoekonomik gelişmişlik endeksindeki sırasının, seviyesinin birkaç on sıra üzerine çıkacağı bir noktaya ulaşmış oluruz. Bize düşen görev sanırım bu olsa gerek" dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu ise odaların meslek mensupları için taşıdığı öneme vurgu yaparak, "Odaların meslek mensuplarının, üyelerinin mesleki sorunlarını halletme, çözümüne katkı sağlama noktasında bir misyonu olduğu gibi mensuplarını onurlandırdığı, aynı zamanda 15 sene, 20 sene, 25 sene, belki 50 sene mesleğini ifa etmiş olan mensuplarını bilendirdiği, onore ettiği bir yapı olduğunu görüyoruz. Böyle bir tecrübenin sizlerle kurulması bizim açımızdan da onurdur. Davetleriniz için teşekkür ederim" sözlerini kullandı.

Belediye Başkanı'ndan Teşekkür

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan programla ilgili olarak, "Şehrimizin ve ülkemizin gelişimine değer katan makine mühendislerimize emekleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" paylaşımında bulundu.

