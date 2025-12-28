Erzurum Oltu'da Kar Yağışı: 35 Mahalle Yolu Ulaşıma Kapandı
Yoğun kar nedeniyle kapanan yolları açma çalışmaları sürüyor
Erzurum’un Oltu ilçesinde dün etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 35 mahalle yolu ulaşıma kapandı.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Oltu Karla Mücadele ekipleri, kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
Gece saatlerinden itibaren aralıksız mesai yapan ekipler, kapalı mahalle yollarının büyük bir bölümünü ulaşıma açtı.
Yetkililer, çalışmaların aralıksız sürdüğünü ve yarın itibarıyla tüm mahalle yollarının ulaşıma açılmasının hedeflendiğini belirtti.
Mahalle yollarının kısa sürede açıldığını gören vatandaşlardan Osman Aslan, özverili çalışmaları nedeniyle karla mücadele ekiplerine teşekkür etti.
Erzurum'da ulaşıma kar engeli: Kar yağışı nedeniyle 35 mahalle yolu ulaşıma kapandı