Elazığ'da 108 Köy Yolundan 57'si Açıldı — Çalışmalar Sürüyor

Elazığ’da kar yağışı sonrası kapanan 108 köy yolundan 57’si açıldı; İl Özel İdaresi 90 araç ve 120 ekip ile kalan 51 yolda çalışıyor.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 15:10
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 15:16
Elazığ'da 108 Köy Yolundan 57'si Açıldı — Çalışmalar Sürüyor

Elazığ'da 108 köy yolundan 57'si açıldı

İl Özel İdaresi 90 araç ve 120 ekip ile çalışmalarını sürdürüyor

Elazığ’da dün etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının açılması için ekipler yoğun mesai yapıyor.

İl Özel İdaresi, 90 araç ve 120 ekip ile sahada çalışıyor. Yapılan çalışmalar sonucunda sabah saatlerinde kapanan 108 köy yolundan 57'si yeniden ulaşıma açıldı.

Kalan 51 köy yolunda ise ekiplerin çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yetkililer, kapanan yolların tamamının en kısa sürede ulaşıma açılması için aralıksız çalışıldığını açıkladı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

