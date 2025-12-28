Elazığ'da 108 Köy Yolundan 57'si Açıldı — Çalışmalar Sürüyor

Elazığ'da 108 köy yolundan 57'si açıldı

İl Özel İdaresi 90 araç ve 120 ekip ile çalışmalarını sürdürüyor

Elazığ’da dün etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının açılması için ekipler yoğun mesai yapıyor.

İl Özel İdaresi, 90 araç ve 120 ekip ile sahada çalışıyor. Yapılan çalışmalar sonucunda sabah saatlerinde kapanan 108 köy yolundan 57'si yeniden ulaşıma açıldı.

Kalan 51 köy yolunda ise ekiplerin çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yetkililer, kapanan yolların tamamının en kısa sürede ulaşıma açılması için aralıksız çalışıldığını açıkladı.

