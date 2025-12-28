Alaplı'da fındık fiyatları yükseldi: 280 TL'ye çıktı

Alaplı'da fındık fiyatları yükselişe geçti

Piyasa tedarik daralmasıyla toparlandı, üreticinin beklentisi arttı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde serbest piyasada fındık fiyatları yılbaşına sayılı günler kala yükselişe geçti. Yaklaşık 10 gün önce 250 lira seviyesine kadar gerileyen fiyatlar, bazı tüccarlarda 275 liraya, hatta 280 liraya kadar çıktı.

Alaplı Karşıyaka Mahallesi'nde fındık ticareti yapan Enes Uzun, fiyatlardaki toparlanmanın sürdüğünü belirtti. Uzun, piyasanın kısa vadede önce 300 lira, ardından 350 lira seviyelerine yükselebileceğini ifade etti.

Alaplı’da serbest piyasada daha önce 250 liraya kadar düşen fiyatların yeniden yükselmesi üreticiyi umutlandırdı. Yılbaşına kadar fiyatların bir miktar daha artması beklenirken, esas yükselişin yeni yıl ile birlikte yaşanabileceği kaydediliyor.

İlçede bazı tüccarların hâlâ 270 liradan alım yaptığı görülürken, 280 liradan fındık alan tüccarların sayısındaki artış dikkat çekiyor.

Alaplı Karşıyaka ESD Fındık Pazarı esnafından Enes Uzun, üreticinin pazara fındık indirmemesi nedeniyle fiyatların son haftalarda toparlandığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "2026 yılına sayılı günler kala Alaplı’da serbest piyasada 50 randıman fındık 280 liradan alıcı buluyor. Hasat döneminde 300, 340 hatta 350 liraya kadar çıkan fiyatlar, sert düşüşlerle 250 liraya kadar gerilemişti. Üreticinin piyasaya fındık arz etmemesiyle birlikte fiyatlar yeniden 280 lira seviyelerine yükseldi."

Düşük rekolte sonrası yaşanan bu ani yükseliş üreticiyi umutlandırırken, uzmanlar yılbaşı sonrasında fındık fiyatlarının yeniden 350 TL bandını görebileceğini öngörüyor.

ZONGULDAK (İHA) - YILBAŞININ YAKLAŞMASIYLA BİRLİKTE ZONGULDAK'IN ALAPLI’DA SERBEST PİYASADA FINDIK FİYATLARI YÜKSELİŞE GEÇTİ. YAKLAŞIK 10 GÜN ÖNCE 250 LİRAYA KADAR GERİLEYEN FINDIK FİYATLARI, BAZI TÜCCARLARDA 275 LİRAYA, HATTA 280 LİRAYA KADAR ÇIKTI.