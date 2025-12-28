Isparta'da Keziban Ertaş'ın Evi Yenilendi: Banyo, Tuvalet ve Mutfak Yapıldı

Isparta'da Keziban Ertaş'ın evi yenilendi

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çaltı köyünde yaşayan Keziban Ertaş, uzun süredir yetersiz banyo, tuvalet ve mutfak koşulları nedeniyle günlük yaşamını güçlükle sürdürüyordu. Yapılan incelemelerin ardından Isparta Belediyesi ekipleri evde kapsamlı çalışma gerçekleştirerek, banyo ve tuvaleti baştan sona düzenledi ve mutfak alanına yeni bir tezgâh kazandırdı.

Gerçekleştirilen düzenlemelerle ev daha sağlıklı ve kullanışlı bir hale getirildi. Çalışma, köy sakinleri tarafından memnuniyetle karşılanırken, uygulamanın ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik sosyal destek anlayışı çerçevesinde yapıldığı bildirildi.

"Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz"

Köy sakini bir vatandaş, "Keziban Ertaş, mutfağı, banyosu ve tuvaleti olmadığı için Isparta Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’e başvuru yapmış. Başkanımız da o başvuruyu yerine getirmek üzere ekiplerini Keziban Ertaş’ın evine gönderdi. Şimdi de Keziban ablamızın banyosu, tuvaleti ve mutfak tezgahı yapılıyor. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"Sağ olsunlar ekipleri gönderdiler. İsteklerimiz tek tek yapılıyor"

Keziban Ertaş ise evinde tuvalet ve banyo olmaması nedeniyle yaşadığı zorluklara ilişkin, "Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ederim. Benim elimden tuttu. Başkanımdan banyo, tuvalet ve mutfak tezgahı istemiştim. Sağ olsunlar ekipleri gönderdiler. İsteklerimiz tek tek yapılıyor. Allah razı olsun" dedi.

Isparta Belediyesi, sosyal yardım ve kırsal destek projeleriyle dayanışma kültürünü güçlendirmeye ve vatandaşların hayat kalitesini yükseltmeye devam ediyor.

ISPARTA’NIN ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇESİNE BAĞLI ÇALTI KÖYÜ’NDE ZOR YAŞAM KOŞULLARIYLA MÜCADELE EDEN KEZİBAN ERTAŞ’IN EVİNDE BANYO, TUVALET VE MUTFAK ALANLARI YENİLENEREK DAHA SAĞLIKLI BİR YAŞAM ORTAMI OLUŞTURULDU. MUTLULUĞUNU DİLE GETİREN ERTAŞ, “SAĞ OLSUNLAR EKİPLERİ GÖNDERDİLER. İSTEKLERİMİZ TEK TEK YAPILIYOR. ALLAH RAZI OLSUN” DEDİ.