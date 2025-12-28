DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.766.123,62 -0,32%

Isparta'da Keziban Ertaş'ın Evi Yenilendi: Banyo, Tuvalet ve Mutfak Yapıldı

Çaltı köyünde yaşayan Keziban Ertaş'ın evi, Isparta Belediyesi ekiplerince banyo, tuvalet ve mutfak tezgâhı dahil yenilenerek daha sağlıklı hale getirildi.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 15:32
Isparta'da Keziban Ertaş'ın Evi Yenilendi: Banyo, Tuvalet ve Mutfak Yapıldı

Isparta'da Keziban Ertaş'ın evi yenilendi

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çaltı köyünde yaşayan Keziban Ertaş, uzun süredir yetersiz banyo, tuvalet ve mutfak koşulları nedeniyle günlük yaşamını güçlükle sürdürüyordu. Yapılan incelemelerin ardından Isparta Belediyesi ekipleri evde kapsamlı çalışma gerçekleştirerek, banyo ve tuvaleti baştan sona düzenledi ve mutfak alanına yeni bir tezgâh kazandırdı.

Gerçekleştirilen düzenlemelerle ev daha sağlıklı ve kullanışlı bir hale getirildi. Çalışma, köy sakinleri tarafından memnuniyetle karşılanırken, uygulamanın ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik sosyal destek anlayışı çerçevesinde yapıldığı bildirildi.

"Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz"

Köy sakini bir vatandaş, "Keziban Ertaş, mutfağı, banyosu ve tuvaleti olmadığı için Isparta Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’e başvuru yapmış. Başkanımız da o başvuruyu yerine getirmek üzere ekiplerini Keziban Ertaş’ın evine gönderdi. Şimdi de Keziban ablamızın banyosu, tuvaleti ve mutfak tezgahı yapılıyor. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"Sağ olsunlar ekipleri gönderdiler. İsteklerimiz tek tek yapılıyor"

Keziban Ertaş ise evinde tuvalet ve banyo olmaması nedeniyle yaşadığı zorluklara ilişkin, "Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ederim. Benim elimden tuttu. Başkanımdan banyo, tuvalet ve mutfak tezgahı istemiştim. Sağ olsunlar ekipleri gönderdiler. İsteklerimiz tek tek yapılıyor. Allah razı olsun" dedi.

Isparta Belediyesi, sosyal yardım ve kırsal destek projeleriyle dayanışma kültürünü güçlendirmeye ve vatandaşların hayat kalitesini yükseltmeye devam ediyor.

ISPARTA’NIN ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇESİNE BAĞLI ÇALTI KÖYÜ’NDE ZOR YAŞAM KOŞULLARIYLA MÜCADELE EDEN...

ISPARTA’NIN ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇESİNE BAĞLI ÇALTI KÖYÜ’NDE ZOR YAŞAM KOŞULLARIYLA MÜCADELE EDEN KEZİBAN ERTAŞ’IN EVİNDE BANYO, TUVALET VE MUTFAK ALANLARI YENİLENEREK DAHA SAĞLIKLI BİR YAŞAM ORTAMI OLUŞTURULDU. MUTLULUĞUNU DİLE GETİREN ERTAŞ, “SAĞ OLSUNLAR EKİPLERİ GÖNDERDİLER. İSTEKLERİMİZ TEK TEK YAPILIYOR. ALLAH RAZI OLSUN” DEDİ.

KEZİBAN ERTAŞ

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Isparta'da Keziban Ertaş'ın Evi Yenilendi: Banyo, Tuvalet ve Mutfak Yapıldı
2
Isparta Çaltı'da Keziban Teyzenin Evi Yenilendi
3
Elazığ'da 108 Köy Yolundan 57'si Açıldı — Çalışmalar Sürüyor
4
MMO Samsun 71'inci Yıl Onur Gecesi: Duayenlere Plaket
5
Sakarya'da Su Sayaçlarına Don Uyarısı: SASKİ'den Tedbir Çağrısı
6
Alaplı'da fındık fiyatları yükseldi: 280 TL'ye çıktı
7
Erzurum Oltu'da Kar Yağışı: 35 Mahalle Yolu Ulaşıma Kapandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti