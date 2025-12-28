DOLAR
Isparta Çaltı'da Keziban Teyzenin Evi Yenilendi

Çaltı Köyü'nde yaşayan Keziban Ertaş'ın banyo, tuvalet ve mutfak alanları Isparta Belediyesi tarafından yenilendi; Ertaş destek için teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 15:20
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 15:20
Isparta Çaltı'da Keziban Teyzenin Evi Yenilendi

Isparta Çaltı'da Keziban Teyzenin Evi Yenilendi

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çaltı Köyü'nde zor koşullarda yaşayan Keziban Ertaş'ın evi, Isparta Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla daha sağlıklı ve kullanışlı hale getirildi.

Yapılan düzenlemeler

İncelemeler sonucu tespit edilen eksikler doğrultusunda evin banyo ve tuvaleti baştan sona yenilenirken, mutfak alanına yeni bir tezgâh kazandırıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar köy sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Keziban Ertaş ve köy sakinlerinin sözleri

Keziban Ertaş yaptığı açıklamada: "Sağ olsunlar ekipleri gönderdiler. İsteklerimiz tek tek yapılıyor. Allah razı olsun" dedi.

Bir köy sakini de süreci şöyle aktardı: "Keziban Ertaş, mutfağı, banyosu ve tuvaleti olmadığı için Isparta Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen'e başvuru yapmış. Başkanımız da o başvuruyu yerine getirmek üzere ekiplerini Keziban Ertaş’ın evine gönderdi. Şimdi de Keziban ablamızın banyosu, tuvaleti ve mutfak tezgahı yapılıyor. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz".

Belediyenin sosyal destek anlayışı

Yapılan çalışmanın, ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik sosyal destek anlayışı çerçevesinde hayata geçirildiği belirtildi. Isparta Belediyesi, sosyal yardım ve kırsal destek projeleriyle dayanışma kültürünü güçlendirmeye ve vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeye devam ediyor.

Yokluk içinde yaşadığı evde yapılan düzenlemeler Keziban teyzenin yüzünü güldürdü

Yokluk içinde yaşadığı evde yapılan düzenlemeler Keziban teyzenin yüzünü güldürdü

