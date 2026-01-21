Adıyaman- Kahta Karayolu'nda Yeni Yolda Çökme Kazalara Davetiye Çıkardı
Yağış sonrası çökme, sürücüler için risk oluşturuyor
Yapımı yaklaşık 2-3 ay önce tamamlanan Adıyaman- Kahta Karayolunda, yoğun yağışların ardından meydana gelen çökme sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Hasancık Köyü yakınlarında görülen çökme nedeniyle sürücüler zaman zaman araçların direksiyon hakimiyetini sağlamakta güçlük çekiyor. Hızla gelen araçlar çöken bölgeyi fark edemeyerek bölgeye süratle girince, araçların havaya sıçraması gibi tehlikeli durumlar ortaya çıkıyor.
Yeni tamamlanan yolun kısa süre içinde çökmeye uğramasına tepki gösteren vatandaşlar, yetkililerden yolun bir an önce düzeltilmesini ve güvenlik önlemlerinin alınmasını talep ediyor.
