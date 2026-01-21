Adıyaman- Kahta Karayolu'nda Yeni Yolda Çökme Kazalara Davetiye Çıkardı

Adıyaman- Kahta Karayolu'nda yağışlarla oluşan çökme, Hasancık Köyü yakınlarında sürücülere tehlike oluşturuyor; vatandaşlar acil onarım talep ediyor.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 12:02
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 12:02
Yağış sonrası çökme, sürücüler için risk oluşturuyor

Yapımı yaklaşık 2-3 ay önce tamamlanan Adıyaman- Kahta Karayolunda, yoğun yağışların ardından meydana gelen çökme sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Hasancık Köyü yakınlarında görülen çökme nedeniyle sürücüler zaman zaman araçların direksiyon hakimiyetini sağlamakta güçlük çekiyor. Hızla gelen araçlar çöken bölgeyi fark edemeyerek bölgeye süratle girince, araçların havaya sıçraması gibi tehlikeli durumlar ortaya çıkıyor.

Yeni tamamlanan yolun kısa süre içinde çökmeye uğramasına tepki gösteren vatandaşlar, yetkililerden yolun bir an önce düzeltilmesini ve güvenlik önlemlerinin alınmasını talep ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

