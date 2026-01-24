Adıyaman Sincik’te Mahsur Kalan CNG Yüklü Tır Kurtarıldı

Kurtarma çalışmaları sonucu yollar yeniden ulaşıma açıldı

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle kapanan yollarda mahsur kalan CNG (sıkıştırılmış doğalgaz) yüklü tır, belediye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kapanan yollar, ekiplerin aralıksız çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Bu çalışmalar sırasında yolda kalan tır, belediyeye bağlı iş makineleri tarafından çekilerek güvenli şekilde ilçeye ulaştırıldı.

Sincik ilçesinde sabit doğalgaz hattı bulunmadığı için ilçe sakinlerinin doğalgaz ihtiyacının taşımalı sistem ile karşılandığı belirtildi. Bu nedenle CNG taşıyan araçların ulaştırılması bölge için hayati önem taşıyor.

Yetkililer, olumsuz hava koşullarında ulaşım güvenliğini sağlamak için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

