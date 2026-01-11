Tekirdağ'da yüksek kesimler karla beyaza büründü

Tekirdağ'ın yüksek rakımlı bölgelerinde yağmur kara dönüştü; Süleymanpaşa, Malkara ve Şarköy'de yüksek alanlar karla kaplandı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 22:28
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 22:28
Yağmur, soğuyan hava ile birlikte kara dönüştü

Tekirdağ'ın yüksek rakımlı bölgelerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yağmur, yerini kar yağışına bıraktı. Süleymanpaşa, Malkara ve Şarköy ilçelerinde öğle saatlerinde sağanak şeklinde başlayan yağış, sıcaklıkların 2 derece seviyelerine kadar gerilemesiyle kara dönüştü.

Zaman zaman etkisini artıran kar yağışıyla birlikte özellikle yüksek kesimlerde arazi, çatı ve tarım alanlarının bir bölümü karla kaplandı. Ortaya çıkan kış manzaraları vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

Yetkililer, kar yağışının gece geç saatlere kadar aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirtirken, sürücülerden özellikle yüksek kesimlerde dikkatli olmaları istendi. Hayrabolu ve Çorlu ilçelerinde ise yağışın aralıklı sağanak şeklinde sürdüğü öğrenildi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

