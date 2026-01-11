Edirne'de Yoğun Kar: Selimiye Camii Beyaza Büründü

Balkanlar kaynaklı soğuk hava dalgası Edirne'de akşam kar yağışına yol açtı. Selimiye Camii beyaza büründü; trafik ekipleri önlemleri artırdı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 22:21
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 22:58
Akşam saatlerinde başlayan kar kent merkezini etkisi altına aldı

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası nedeniyle Edirne'de akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Kent merkezinde hava sıcaklığı sıfırın altına düşmesiyle kar kısa sürede etkisini gösterdi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Selimiye Camii, karla birlikte eşsiz bir görünüme kavuştu. Kar yağışını fırsat bilen bölge sakinleri ve turistler, tarihi cami önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Trafikte seyreden sürücülerin zaman zaman zor anlar yaşadığı görülürken, trafik ekipleri kritik noktalarda önlemlerini artırdı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

