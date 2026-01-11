Edirne'de Yoğun Kar: Selimiye Camii Beyaza Büründü

Edirne'de Yoğun Kar Yağışı Selimiye Camii'ni Beyaza Bürüdü
Akşam saatlerinde başlayan kar kent merkezini etkisi altına aldı
Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası nedeniyle Edirne'de akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Kent merkezinde hava sıcaklığı sıfırın altına düşmesiyle kar kısa sürede etkisini gösterdi.
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Selimiye Camii, karla birlikte eşsiz bir görünüme kavuştu. Kar yağışını fırsat bilen bölge sakinleri ve turistler, tarihi cami önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
Trafikte seyreden sürücülerin zaman zaman zor anlar yaşadığı görülürken, trafik ekipleri kritik noktalarda önlemlerini artırdı.
