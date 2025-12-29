Afyonkarahisar Buz Kesti: Sıcaklık Eksi 5'e Düştü

Kar yağışı şehir merkezini beyaza bürüdü

Afyonkarahisar'da dün akşam etkili olan kar yağışı sonrası hava sıcaklıkları hızla düşerek eksi 5 dereceye kadar geriledi ve kent adeta buz kesti.

Kar yağışıyla birlikte şehir beyaza bürünürken, sıcaklıkların sıfırın altında seyrettiği kent merkezindeki süs havuzları dondu. Yağış sonrası ulaşım genel olarak sorunsuz devam ederken, bazı cadde ve sokaklarda buzlanma gözlendi.

Kent sakinleri kar yağışından duydukları mutluluğu dile getirdi.

