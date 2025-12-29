DOLAR
Afyonkarahisar Buz Kesti: Sıcaklık Eksi 5'e Düştü

Afyonkarahisar'da dün akşam etkili kar yağışı sonrası sıcaklıklar eksi 5'e düştü, süs havuzları dondu ve bazı noktalarda buzlanma oluştu.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 11:29
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 11:29
Kar yağışı şehir merkezini beyaza bürüdü

Afyonkarahisar'da dün akşam etkili olan kar yağışı sonrası hava sıcaklıkları hızla düşerek eksi 5 dereceye kadar geriledi ve kent adeta buz kesti.

Kar yağışıyla birlikte şehir beyaza bürünürken, sıcaklıkların sıfırın altında seyrettiği kent merkezindeki süs havuzları dondu. Yağış sonrası ulaşım genel olarak sorunsuz devam ederken, bazı cadde ve sokaklarda buzlanma gözlendi.

Kent sakinleri kar yağışından duydukları mutluluğu dile getirdi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

