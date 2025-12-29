DOLAR
Canik Belediyesi'nden Otonom Takip ve Yapay Zekâ Destekli Çağrı Merkezi

Canik Belediyesi, otonom takip sistemi ve yapay zekâ çağrı merkeziyle temizlik, kayıp takip ve 7/24 hizmet süreçlerini hızlandırdı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 14:41
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 14:41
Teknolojiyle hızlanan hizmet: Sokak temizliğinden kayıp eşya bulmaya kadar anlık takip

Canik Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak için hayata geçirdiği otonom takip sistemi ve yapay zekâ destekli çağrı merkezi ile vatandaşlara daha etkin ve hızlı hizmet sunuyor.

Belediye, temizlik araçları ve çöp kamyonlarında kullanılan otonom takip sistemi sayesinde cadde ve sokakların temizlik durumunu ve çöp konteynerlerinin doluluk oranlarını dakika dakika izliyor. Sistem, programlı çalışmalara ek olarak hızlı müdahalelere olanak tanıyor; bunun en çarpıcı örneği geçen haftalarda Canik ilçesinde bir vatandaşın kaybettiği pırlanta yüzüğün 1 saat gibi kısa bir sürede bulunması oldu.

Yapay zekâ destekli çağrı merkezi ise vatandaşların taleplerine 7/24 yanıt veriyor. Yapay zekâ entegrasyonu, gelen talepleri saniyeler içinde ilgili birimlere yönlendirirken, yürütülen çalışmaların durumuna ilişkin bilgilendirmeler vatandaşlara SMS ile iletiliyor.

Başkan İbrahim Sandıkçı'nın değerlendirmesi

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, yenilikçi teknolojilerle ve çözüm odaklı adımlarla çalışmalarını güçlü bir şekilde sürdürdüklerini belirtti. Başkan Sandıkçı'nın açıklaması şu şekilde:

Yenilikçi teknolojilerle ve çözüm odaklı adımlarla çalışmalarımızı güçlü bir şekilde sürdürüyoruz. Çalışmalarımıza dâhil ettiğimiz otonom takip sistemi ve yapay zekâ destekli çağrı merkeziyle etkin ve hızlı hizmet çıtamızı yukarıya taşıdık. Otonom takip sistemiyle çalışma gerçekleştirdiğimiz alanları anbean takip ediyoruz. Ekiplerimizin sürdürdüğü ve nihayete erdirdiği çalışmalara dair raporlama sürecini de otonom takip sistemimizle gerçekleştiriyoruz. Kesintisiz hizmet ilkemizin bir parçası olan yapay zekâ destekli çağrı merkezimizle, vatandaşlarımızın taleplerini ve önerilerini bizlere 7/24 ulaştırmalarını sağlıyor ve talebe istinaden gerçekleştirilen çalışmalar ile sürece dair kendilerine kısa mesaj yoluyla bilgi sağlıyoruz. Yapay zekâ destekli çağrı merkezimizle ayrıca ekiplerimizin çalışmalarını koordinasyonlu bir şekilde yürütmesini gerçekleştiriyoruz. Birimler arası bildirim ve hemşehrilerimize geri dönüşleri yapay zekâ sistemiyle gerçekleştiriyoruz

Belediye yetkilileri, sistemlerin önümüzdeki dönemde daha geniş alanlarda uygulanarak hizmet süreçlerinin daha da hızlandırılacağını ve şeffaflığın artırılacağını belirtiyor.

