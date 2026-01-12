Çorum Halk Ekmek 2025’te 13 milyon 300 bin ekmekle sofralara ulaştı

Çorum Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, 2025’te üretim ve dağıtım kapasitesini artırdı

Çorum Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, 2025 yılı boyunca toplam 13 milyon 300 bin adet ekmek üreterek vatandaşların sofralarına ulaştırdı.

Üretime günlük 60 bin ekmek kapasitesiyle başlayan tesisin, bugün itibarıyla günlük üretim kapasitesi 120 bin adede çıkarıldı. Ancak fiili günlük üretim 35 bin adet seviyesine ulaştı.

Satış noktası sayısı 45e, ekmek dağıtım aracı sayısı 5e ve personel sayısı da 45e yükseldi.

2025 yılında törenle hizmete açılan ve son teknolojiyle donatılan ikinci üretim hattı sayesinde Halk Ekmek, her gün kesintisiz üretim yapıyor; fırınların üretim yapmadığı pazar günleri de vatandaşların ekmek ihtiyacını önemli ölçüde karşılıyor.

Sosyal destek çalışmaları kapsamında Valilik Sosyal Yardımlaşma Vakfına ekmek desteği sürdürülürken, ihtiyaç sahibi vatandaşlar kendileri için tanımlanan sosyal yardımlaşma kartları aracılığıyla Halk Ekmek büfelerinden ekmek temin etti.

Hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında yeni büfeler açıldı, mevcut büfelerde bakım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirildi. Ayrıca bayat ekmek israfını önlemek amacıyla sosyal sorumluluk kapsamında bayat ekmek kutularının sayısı artırıldı.

