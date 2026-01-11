Afyonkarahisar'da Kar Yağışı Başladı — Meteoroloji Uyarısı

Afyonkarahisar'da kar yağışı başladı

Meteorolojinin uyarıları sonrası kentte sıcaklıklar düştü

Meteorolojinin uyarıları sonrası Afyonkarahisar'da beklenen kar yağışı başladı ve hava sıcaklıkları hissedilir derecede azaldı.

Kentte öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah yağmur şeklinde başlayan yağışın gün ilerledikçe kara dönüşmesiyle etkili oldu.

Yetkililerden alınan verilere göre, yağışın gün boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor ve sıcaklıkların eksi 3 derecelere kadar düşmesi öngörülüyor. Ayrıca yağışın zaman zaman karla karışık yağmur şeklinde süreceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden kent için kuvvetli yağış uyarısı da yapıldı.

