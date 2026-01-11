Afyonkarahisar'da Kar Yağışı Başladı — Meteoroloji Uyarısı

Meteorolojinin uyarısı sonrası Afyonkarahisar'da öğle saatlerinde başlayan kar yağışıyla sıcaklıklar eksi 3 dereceye kadar düşecek.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 11:38
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 11:38
Afyonkarahisar'da Kar Yağışı Başladı — Meteoroloji Uyarısı

Afyonkarahisar'da kar yağışı başladı

Meteorolojinin uyarıları sonrası kentte sıcaklıklar düştü

Meteorolojinin uyarıları sonrası Afyonkarahisar'da beklenen kar yağışı başladı ve hava sıcaklıkları hissedilir derecede azaldı.

Kentte öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah yağmur şeklinde başlayan yağışın gün ilerledikçe kara dönüşmesiyle etkili oldu.

Yetkililerden alınan verilere göre, yağışın gün boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor ve sıcaklıkların eksi 3 derecelere kadar düşmesi öngörülüyor. Ayrıca yağışın zaman zaman karla karışık yağmur şeklinde süreceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden kent için kuvvetli yağış uyarısı da yapıldı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

