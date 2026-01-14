Afyonkarahisar'da Kartpostallık Kış Manzarası Havadan Görüntülendi

Afyonkarahisar'da son bir haftadır aralıklarla yağan karın ardından oluşan kartpostallık kış manzaraları, Erdem Özkan'ın drone çekimleriyle havadan görüntülendi.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 11:30
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 11:43
Afyonkarahisar'da Kartpostallık Kış Manzarası Havadan Görüntülendi

Afyonkarahisar'da Kartpostallık Kış Manzarası Havadan Görüntülendi

Afyonkarahisar'da aralıklarla yağan kar yağışı sonrası ortaya çıkan kış manzarası, dron ile havadan kaydedildi. Şehir ve çevresi beyaza bürünürken ortaya çıkan görüntüler izleyenleri etkiledi.

Havadan çekimler doğayı büyüledi

Son bir haftadır aralıklarla yağan kar yağışı sonrası kar altındaki göller, ağaçlar ve dağlar dron ile havadan görüntülendi. Oluşan sahneler kartpostalları aratmayacak güzellikteydi.

Klip, fotoğraf sanatçısı Erdem Özkan tarafından çekildi; montajını ise Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz hazırladı. Ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada ve izleyenlerde büyük beğeni topladı.

AFYONKARAHİSAR’DA YAĞAN KAR YAĞIŞI SONRASI ORTAYA ÇIKAN KIŞ MANZARASI DRON İLE HAVADAN...

AFYONKARAHİSAR’DA YAĞAN KAR YAĞIŞI SONRASI ORTAYA ÇIKAN KIŞ MANZARASI DRON İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

AFYONKARAHİSAR’DA YAĞAN KAR YAĞIŞI SONRASI ORTAYA ÇIKAN KIŞ MANZARASI DRON İLE HAVADAN...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu'da Kar Yağışı Havadan Görüntülendi
2
Ankara'da Kar Yağışı Etkili: Dikmen ve Eymir'de Gizli Buzlanma
3
Sincik’te 4 Saatlik Yol Açma Operasyonuyla Hastaya Ulaşıldı
4
Karla Mücadele: Sincik'e CNG Tırı İş Makineleriyle Ulaştırıldı
5
Ankara'da Karla Uyanış: Dikmen ve Eymir'de Gizli Buzlanma
6
Kayak Merkezlerinde Güncel Kar Kalınlıkları — Palandöken 192 cm
7
Bilecik Yenipazar'da Öğrencilere Trafik Eğitimi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları