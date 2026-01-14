Afyonkarahisar'da Kartpostallık Kış Manzarası Havadan Görüntülendi

Afyonkarahisar'da aralıklarla yağan kar yağışı sonrası ortaya çıkan kış manzarası, dron ile havadan kaydedildi. Şehir ve çevresi beyaza bürünürken ortaya çıkan görüntüler izleyenleri etkiledi.

Havadan çekimler doğayı büyüledi

Son bir haftadır aralıklarla yağan kar yağışı sonrası kar altındaki göller, ağaçlar ve dağlar dron ile havadan görüntülendi. Oluşan sahneler kartpostalları aratmayacak güzellikteydi.

Klip, fotoğraf sanatçısı Erdem Özkan tarafından çekildi; montajını ise Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz hazırladı. Ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada ve izleyenlerde büyük beğeni topladı.

