Şırnak'ta Seslice 32 Yıl Sonra Tapularına Kavuştu

Şırnak merkez Seslice köyü, 1994'te boşaltılmasının ardından yapılan kadastro çalışmalarıyla 32 yıl sonra tapularına kavuştu.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 14:26
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 14:30
Köylüler tapu sevinci yaşadı

Şırnak merkez ilçeye bağlı Seslice köyü sakinleri, aradan geçen 32 yılın ardından tapularına kavuştu.

1994 yılında terörle mücadele kapsamında boşaltılan ve uzun yıllar tapu sorunu yaşayan köyde, yürütülen kadastro çalışmaları tamamlandı. Çalışmaların ardından tapuların dağıtımı yapılırken, bölge halkı memnuniyetini dile getirdi.

Şırnak Kadastro Müdürü Murat Tekmen yaptığı açıklamada: "Şırnak Kadastro Müdürlüğü olarak merkeze bağlı Seslice köyünün kadastro çalışmalarını tamamladık. Tapularımızı dağıttık ve vatandaşlarımıza teslim ettik. 2026 yılı çalışma programımız kapsamında 14 köyümüz daha bulunuyor. Bu köylerimizin de temmuz ayı itibarıyla kadastro çalışmalarını tamamlayarak tapularını dağıtmayı planlıyoruz" dedi.

Tekmen ayrıca orman vasfını kaybetmiş alanlara yönelik yürütülen çalışmalara değinerek, "8 birimde 2/B çalışmaları müdürlüğümüz imkanlarıyla devam ediyor. Bu çalışmaların da yıl sonuna kadar tamamlanmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. Tekmen, süreçte emeği geçen personele ve katkı sunan vatandaşlara teşekkür etti.

Köy Muhtarı Osman Gelen ise, "1994 yılında köyümüz boşaltılmıştı. O günden bugüne kadar kadastromuz yoktu. Şırnak İl Kadastro Müdürlüğümüzün çalışmalarıyla bu sorun çözüldü ve tapularımızı aldık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diyerek 32 yıllık mağduriyetin sona erdiğini vurguladı.

Yapılan kadastro çalışmalarıyla birlikte, Seslice köyünde mülkiyet sorununun çözülmesi, hukuki güvence, yatırım imkanları ve kırsal dönüşüm açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Şırnak'ta sürdürülen kadastro çalışmaları, diğer köyler için de umut olmaya devam ediyor.

