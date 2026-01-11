Afyonkarahisar'da Köroğlu Beli'nde Kar Yağışı

Meteoroloji uyarıları sonrası Afyonkarahisar'da başlayan kar yağışı, özellikle 1450 rakımlı Köroğlu Beli başta olmak üzere yüksek kesimlerde etkili oldu.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 16:26
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 16:26
Meteorolojinin uyarıları sonrası Afyonkarahisar'da başlayan kar yağışı, kentin yüksek rakımlı noktalarında etkili oldu.

Afyonkarahisar-Ankara karayolunun Köroğlu Beli olarak adlandırılan noktada, yaklaşık 1450 rakımta lapa lapa kar yağdı.

Kent merkezinde karla karışık yağmur şeklinde yaşanan yağış, Köroğlu Beli gibi rakımı yüksek bölgelerde yerini kara bıraktı.

Yağışa rağmen trafikte herhangi bir aksama yaşanmadı. Bölgeden gelen bilgilere göre kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları