Afyonkarahisar'da Köroğlu Beli'nde Kar Yağışı

Meteoroloji uyarıları sonrası yüksek kesimlerde etkili yağış

Meteorolojinin uyarıları sonrası Afyonkarahisar'da başlayan kar yağışı, kentin yüksek rakımlı noktalarında etkili oldu.

Afyonkarahisar-Ankara karayolunun Köroğlu Beli olarak adlandırılan noktada, yaklaşık 1450 rakımta lapa lapa kar yağdı.

Kent merkezinde karla karışık yağmur şeklinde yaşanan yağış, Köroğlu Beli gibi rakımı yüksek bölgelerde yerini kara bıraktı.

Yağışa rağmen trafikte herhangi bir aksama yaşanmadı. Bölgeden gelen bilgilere göre kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

