Afyonkarahisar'da Yeni Yılın İlk Günü Dondurucu Soğuk: Sıcaklık eksi 8'i Gördü

Afyonkarahisar'da yeni yılın ilk gününde sıcaklıklar eksi 8'e kadar düştü; çeşmeler ve süs havuzları dondu, meteoroloji hafta sonuna kadar yağış beklemiyor.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 13:05
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 13:18
Çeşmeler ve süs havuzları buz tuttu, kent sokakları boşaldı

Afyonkarahisar, yılın ilk gününe dondurucu soğuk koşullarıyla başladı. Gece boyunca aralıklarla devam eden kar yağışının ardından kent beyaza büründü; sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kar yerini yoğun soğuğa bıraktı.

Termometreler sıfırın altında eksi 8 dereceleri gösterirken, soğuk hava nedeniyle birçok çeşme ve süs havuzu buz tuttu. Hava koşulları nedeniyle vatandaşların dışarı çıkmadığı; parklar, bahçeler ve meydanların büyük oranda boş kaldığı gözlendi.

Meteorolojiden alınan verilere göre, hafta sonuna kadar kentte yağış beklenmiyor. Uzmanlar sıcaklıkların ilerleyen günlerde daha da düşebileceğini belirterek, gece değerlerinin eksi 13 derecelere kadar inmesinin beklendiğini açıkladı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

