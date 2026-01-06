Ağrı'da 2 bin 840 Sosyal Konutun Hak Sahipleri Noter Kurasıyla Belirlendi

Ağrı'da Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 2 bin 840 sosyal konut için noter huzurunda kura çekimi yapıldı; ödemeler yüzde 10 peşin, kalan 240 aya kadar vadelendirilecek.

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Ağrı’da inşa edilecek 2 bin 840 sosyal konut için noter huzurunda yapılan kura çekimi tamamlandı. Kura sonucu hak sahipleri belirlendi ve proje Ağrı merkez ile ilçelerini kapsıyor.

Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ve çok çocuklu aileler için ayrılan kontenjanlardan hak sahibi olan vatandaşlar, konut bedelinin %10'unu peşin, kalan kısmını ise 240 aya varan vadelerle ödeyebilecek.

Törende Vali Mustafa Koç'un Açıklamaları

Vali Mustafa Koç törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

6 Şubat 2023 tarihinde, ülke olarak tarihimizin en büyük doğal afetlerinden birini yaşadık. Asrın felaketi olarak nitelendirilen bu depremde 53 binin üzerinde vatandaşımızı kaybettik, büyük acılar yaşadık, derin yaralar aldık. Ancak bu zor süreçte milletimizin birlik ve beraberliği ile devletimizin güçlü iradesi bir kez daha ortaya çıkmış; devlet-millet el ele vererek bu günlerin üstesinden gelinmiştir.

Cumhuriyetimizin temel niteliklerinden biri olan sosyal devlet anlayışı, bu süreçte güçlü bir şekilde tecelli etmiştir. Devletimiz, hiçbir vatandaşını yalnız bırakmamış; depremden etkilenen 11 ilimizde yapımı tamamlanan 455 bin afet konutunu hak sahiplerine teslim ederek yaraları hızla sarmıştır. Bu tablo, büyük ve güçlü Türkiye’nin, insanı önceleyen sosyal devlet yaklaşımının en somut göstergesidir.

İlimiz özelinde de bu anlayışın yansımalarını memnuniyetle görmekteyiz. 2024 yılında il merkezimizde 254 adet konutun yapımı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmiştir. Yine 2024 yılı içerisinde Tutak ilçemizde 132 adet konutun yapımı tamamlanmış, bunlardan 53 adedi vatandaşlarımıza teslim edilmiştir.

2025 yılında da çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir. 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında ilimizde 1.258 konutun inşaatı sürmektedir. İnşallah yıl sonuna doğru bu konutları da hemşehrilerimize teslim etmiş olacağız.

