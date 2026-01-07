Kırklareli'de Şehit Aileleri ve Gaziler Gönül Sofrasında Buluştu

Kırklareli'de 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ev sahipliğinde şehit aileleri ve gaziler askerlerle bir araya geldi; Vali Uğur Turan da katıldı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 20:09
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 20:09
55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ev sahipliğinde düzenlenen programda, şehit aileleri ve gaziler askerlerle bir araya geldi. Kırklareli Valisi Uğur Turan ve eşi Nihal Turan, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse de programa katıldı.

Samimi buluşmada duygusal anlar

Program, aziz şehitlerin hatıralarını yad etmek ve kahraman gazilere şükran sunmak amacıyla tugay komutanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Buluşma sırasında duygusal anlar yaşandı.

Program boyunca şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenen, masalarını tek tek gezerek taleplerini dinleyen Vali Uğur Turan ve Tuğgeneral Erdal Köse, vatan uğruna ödenen bedellerin unutulmayacağını vurguladı.

"Aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı mukaddes emanetler ve milletimizin onur kaynağı kahraman gazilerimizle bir arada olmaktan büyük onur duyuyoruz. Şehitlerimizin fedakârlıkları asla unutulmayacak, gazilerimizin cesareti milletimizin gönlünde daima yaşayacaktır. Devletimizin tüm imkanlarıyla her zaman yanınızdayız. Sizlere destek olmak ve vefa göstermek bizler için bir görev değil, mukaddes bir sorumluluktur."

Samimi atmosferde geçen buluşmada Vali Turan, şehit anne ve babalarının ellerini öperek hayır dualarını aldı. Şehit yakınları ve gazilerin mübarek üç aylarını da tebrik eden Turan, tüm ailelere sağlık, huzur ve afiyet temennisinde bulundu.

Program, aziz şehitlerin ruhuna okunan duaların ardından, kahraman gazilere esenlik dilekleriyle sona erdi.

