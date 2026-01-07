Çorlu'da 71 Yaşındaki Kadın Evinde Giysi Yığınları Arasında Ölü Bulundu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Reşadiye Mahallesi Atatürk 5. Sokak'ta yaşayan 71 yaşındaki Müjgan Akdeniz, evinin odasında biriktirdiği eski giysi yığınlarının arasında yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu.

Olay yerine müdahale

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Müjgan Akdeniz'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, yapılan kontrollerin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Komşunun açıklaması

Bir komşu, olayın ardından üzüntüsünü dile getirerek, "Annesi kendisinden haber alamayınca cama tıklayarak bizlere haber verdi. Vefat ettiğini duyunca üzüldük. Bulduğu eski giysileri evinde biriktirme huyu vardı" diye konuştu.

