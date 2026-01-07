Starlink Uyduları Hakkari Semalarında Tek Sıra Halinde Görüntülendi

Vatandaşlar cep telefonuyla kaydetti, geçiş bölge halkında heyecan oluşturdu

Elon Musk’ın kurucusu olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX tarafından fırlatılan Starlink uyduları, Hakkari ve birçok ilçesinde akşam gökyüzünde tek sıra halinde ilerlerken görüldü.

Işığın az olduğu noktalardan gökyüzünü izleyen vatandaşlar, art arda sıralanmış parlak ışıkları fark ederek cep telefonlarıyla kayıt altına aldı. Uyduların geçişi, gökyüzünde dikkat çeken bir görüntü oluşturdu ve bölgede heyecan yarattı.

Geçişi görüntüleyen vatandaşlar, bir yandan kayıt yaparken bir yandan da aralarındaki diyaloglarla anı paylaşarak görüntülere tebessüm kattı.

