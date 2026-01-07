Starlink Uyduları Hakkari Semalarında Tek Sıra Halinde Görüntülendi

Starlink uyduları Hakkari semalarında tek sıra halinde görünerek vatandaşlarca cep telefonuyla kaydedildi; geçiş bölge halkında heyecan yarattı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 19:16
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 19:16
Starlink Uyduları Hakkari Semalarında Tek Sıra Halinde Görüntülendi

Starlink Uyduları Hakkari Semalarında Tek Sıra Halinde Görüntülendi

Vatandaşlar cep telefonuyla kaydetti, geçiş bölge halkında heyecan oluşturdu

Elon Musk’ın kurucusu olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX tarafından fırlatılan Starlink uyduları, Hakkari ve birçok ilçesinde akşam gökyüzünde tek sıra halinde ilerlerken görüldü.

Işığın az olduğu noktalardan gökyüzünü izleyen vatandaşlar, art arda sıralanmış parlak ışıkları fark ederek cep telefonlarıyla kayıt altına aldı. Uyduların geçişi, gökyüzünde dikkat çeken bir görüntü oluşturdu ve bölgede heyecan yarattı.

Geçişi görüntüleyen vatandaşlar, bir yandan kayıt yaparken bir yandan da aralarındaki diyaloglarla anı paylaşarak görüntülere tebessüm kattı.

ELON MUSK'IN KURUCUSU OLDUĞU UZAY TAŞIMACILIĞI ŞİRKETİ SPACEX TARAFINDAN UZAYA GÖNDERİLEN STARLİNK...

ELON MUSK'IN KURUCUSU OLDUĞU UZAY TAŞIMACILIĞI ŞİRKETİ SPACEX TARAFINDAN UZAYA GÖNDERİLEN STARLİNK UYDULARI, HAKKARİ VE BİRÇOK İLÇESİNDE GÖKYÜZÜNDE TEK SIRA HALİNDE İLERLERKEN GÖRÜLDÜ.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Starlink Uyduları Hakkari Semalarında Tek Sıra Halinde Görüntülendi
2
Bodrum-Kaş Arası Denizlerde Fırtına Uyarısı
3
Kastamonu'da Su Kesintisi 4. Güne Taştı: Tanker ve Ambalajlı Su Dağıtımı
4
Bingöl Valisi Usta’dan Tek Öğretmenli Köy Okuluna Fedakar Ziyaret
5
Litvanya'dan Bursa'ya İşbirliği Daveti: Bozbey ve Büyükelçi Janukonis Görüştü
6
Hakkari Çimenli'de Kar Seraları Çökertti: Üretici Destek Bekliyor
7
Hakkari'de Karla Mücadele Toplantısı — 9 Ocak İçin Tedbirler

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları