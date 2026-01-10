Ağrı'da eksi 20 derece: Metrelerce buz sarkıtı yayaları tehdit ediyor

Şiddetli soğuk yaşamı olumsuz etkiliyor

Hava sıcaklıklarının eksi 20 dereceye düştüğü Ağrı’da dondurucu soğuklar günlük yaşamı zorlaştırıyor. Kent merkezinde ve yerleşim yerlerinde gözlemlenen bu ekstrem soğuklar, vatandaşların günlük rutinini etkiliyor.

Binaların çatılarında oluşan metrelerce uzunlukta buz sarkıtları, özellikle yoğun yaya trafiğinin olduğu cadde ve sokaklarda ciddi tehlike teşkil ediyor. Bu dev buz kütleleri olası düşmelerde can ve mal kaybına yol açabilir.

Uzmanlar, bu sarkıtların oluşumunun sebebini şöyle özetliyor: gündüz saatlerinde kısmen eriyen kar sularının gece yeniden donması sonucu çatılarda büyük buz kütleleri meydana geliyor. Bu durum, özellikle yürüyüş yolları ve kaldırım kenarlarında riski artırıyor.

HAVA SICAKLIKLARININ EKSİ 20 DERECEYE DÜŞTÜĞÜ AĞRI’DA BİNA ÇATILARINDA OLUŞAN DEV BUZ SARKITLARI TEHLİKE SAÇIYOR.