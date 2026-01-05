Dicle Kaymakamı Mustafa Atış’tan Muhittin Narin’e Emeklilik Plaketi

Diyarbakır'ın Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, emekliye ayrılan İlçe Nüfus Müdürü Muhittin Narin'e plaket takdim etti.

Tören ve teşekkür

Kaymakam Atış, uzun yıllar ilçeye yaptığı hizmetler nedeniyle Muhittin Narin'e teşekkür plaketi verdi.

Atış, emekliliğe ayrılan Narin'e sunduğu hizmetler için teşekkür ederek, kendisine sağlıklı ve huzurlu bir emeklilik diledi.

DİYARBAKIR'IN DİCLE KAYMAKAMI MUSTAFA ATIŞ, EMEKLİYE AYRILAN NÜFUS MÜDÜRÜ MUHİTİN NARİN PLAKET TAKDİM ETTİ.