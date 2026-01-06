Karabük'te Yerli Malı Bilinci Etkinliği: Çocuklara Uygulamalı Eğitim

Karabük’te Atatürk Mahallesi KAMER'de düzenlenen etkinlikte, öğretmen Perihan Özek ve öğrencileri yerli malı kullanımının önemini uygulamalı olarak anlattı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 17:39
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 17:39
Karabük'te Yerli Malı Bilinci Etkinliği: Çocuklara Uygulamalı Eğitim

Karabük'te Yerli Malı Bilinci Etkinliği Çocuklara Uygulamalı Anlatıldı

Karabük Belediyesi tarafından Atatürk Mahallesi KAMER'de düzenlenen etkinlikte, yerli malı kullanımının önemi öğrencilere uygulamalı ve eğitici içeriklerle aktarıldı.

Programı, öğretmen Perihan Özek ve öğrencileri hazırladı. Etkinlikte üretmenin, paylaşmanın ve yerli malını tercih etmenin toplumsal ve ekonomik değeri vurgulandı; öğrencilerin hazırladığı sunumlar ve çalışmalar katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Etkinliğin hedefi

Programın, çocukların yerli malı bilincini küçük yaşlarda kazanmasına katkı sunmayı hedeflediği belirtildi.

Belediye Başkanı'nın değerlendirmesi

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, etkinliğe ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemiz; sahip olduğu doğal kaynaklar, üretim kabiliyeti ve insan gücüyle güçlü bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin doğru değerlendirilmesi, yerli malının üretilmesi ve tercih edilmesiyle mümkündür. Yerli malını kullanmak; sadece bir tüketim tercihi değil, aynı zamanda kalkınmaya, istihdama ve marka değerine katkıdır. Bu bilincin çocuklarımıza erken yaşta kazandırılması, geleceğe yapılan en önemli yatırımlardan biridir"

KARABÜK’TE YERLİ MALI BİLİNCİNE DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA ANLAMLI BİR ETKİNLİK...

KARABÜK’TE YERLİ MALI BİLİNCİNE DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA ANLAMLI BİR ETKİNLİK DÜZENLENDİ.

KARABÜK’TE YERLİ MALI BİLİNCİNE DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA ANLAMLI BİR ETKİNLİK...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Siirt Baykan'da Çatı Çökmesi: 5 Buzağı Telef Oldu, 80 Büyükbaş Kurtarıldı
2
Ahmet Dede’nin Nazilli Koca Cami avlusuna sığan 63 yıllık ömrü
3
Türkiye'nin En Eski Kadastro Davası 75 Yıl Sonra Sonuçlandı
4
Giresun Belediyesi'nden Tasarruf Hamlesi: Aylık 2,5 Milyon TL
5
Salihli'de Marangozlar 5. Kez Mustafa Kemal Alacalı'yı Seçti
6
Esenyurt’ta 'Gökdelen Mezarlığı' Havadan Görüntülendi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları