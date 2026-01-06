Karabük'te Yerli Malı Bilinci Etkinliği: Çocuklara Uygulamalı Eğitim

Karabük'te Yerli Malı Bilinci Etkinliği Çocuklara Uygulamalı Anlatıldı

Karabük Belediyesi tarafından Atatürk Mahallesi KAMER'de düzenlenen etkinlikte, yerli malı kullanımının önemi öğrencilere uygulamalı ve eğitici içeriklerle aktarıldı.

Programı, öğretmen Perihan Özek ve öğrencileri hazırladı. Etkinlikte üretmenin, paylaşmanın ve yerli malını tercih etmenin toplumsal ve ekonomik değeri vurgulandı; öğrencilerin hazırladığı sunumlar ve çalışmalar katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Etkinliğin hedefi

Programın, çocukların yerli malı bilincini küçük yaşlarda kazanmasına katkı sunmayı hedeflediği belirtildi.

Belediye Başkanı'nın değerlendirmesi

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, etkinliğe ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemiz; sahip olduğu doğal kaynaklar, üretim kabiliyeti ve insan gücüyle güçlü bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin doğru değerlendirilmesi, yerli malının üretilmesi ve tercih edilmesiyle mümkündür. Yerli malını kullanmak; sadece bir tüketim tercihi değil, aynı zamanda kalkınmaya, istihdama ve marka değerine katkıdır. Bu bilincin çocuklarımıza erken yaşta kazandırılması, geleceğe yapılan en önemli yatırımlardan biridir"

