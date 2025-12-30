DOLAR
Ağrı'da Sibirya Soğukları: Hava Eksi 18 Dereceye Düştü

Ağrı’da Sibirya soğukları gece eksi 18 dereceye kadar düşerken bina saçaklarında metrelerce buz sarkıtları ve Murat Nehri’nin yüzeyi tamamen buz tuttu.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 11:29
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 11:31
Ağrı'da Sibirya soğukları kenti buz kütlesine çeviriyor

Ağrı'da etkili olan Sibirya soğukları, gece saatlerinde sıcaklığın eksi 18 dereceye kadar düşmesiyle günlük hayatı olumsuz etkiledi. Kent genelinde soğuk hava yaşamı durma noktasına getirdi.

Soğukların yol açtığı görüntüler

Yoğun don nedeniyle bina saçaklarında metrelerce buz sarkıtları oluştu. Sabah saatlerinde ağaçlar ve açık alanlar beyaz bir örtüyle kaplanarak kırağı görüntüleri ortaya çıkardı; kırağı tutan ağaçlar adeta kartpostallık manzaralar sundu.

Yetkililer ve vatandaşlar, olumsuz koşullara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Ulaşımda ve gündelik yaşamda aksaklıklar yaşanıyor, dışarıda uzun süre kalınmaması tavsiye ediliyor.

Su yolları tamamen dondu

Ağrı’dan geçen Murat Nehri başta olmak üzere kentteki nehir ve dere yüzeylerinin tamamen buz tuttuğu gözlendi. Bu durum, bölgedeki doğal görünümü etkilerken su yollarında oluşabilecek tehlikelere de işaret ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

