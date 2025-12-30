Sivas’ta Soğuk Hava: Üniversite Göleti Kısmen Dondu, Ördekler Donmayan Kısımda Yüzüyor

Sivas’ta Soğuk Hava: Üniversite Göleti Kısmen Dondu

Hasbahçe’de kartpostallık görüntüler

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Sivas’ta, hafta sonu görülen kar yağışının ardından kente dondurucu hava hakim oldu. Kentte sabah saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 10 derece olarak kaydedildi.

Sabah erken saatlerde işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, buzla kaplanan araç camlarını kazıyarak güne başladı. Bazı sürücüler, soğuk nedeniyle donan kapıları açmakta güçlük çekti. Soğuk hava nedeniyle binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi içinde yer alan Hasbahçe'deki yapay göletin büyük bölümü buz tuttu. Gölette bulunan ördekler, suyun donmayan kısmında yüzmeye çalıştı.

Ördeklerin buzla kaplı gölet üzerindeki görüntüleri, yürüyüş yapan vatandaşların ilgisini çekti. Gölet çevresinde yürüyüş yapanlar, kısmen donan göletin oluşturduğu doğal manzarayı fotoğraflayarak o anları kayda aldı.

"Hava gerçekten çok soğuk"

Yapay gölete giden Ali Aydın, kartpostallık görüntüler olduğunu belirterek, "Şu anda Hasbahçe içerisinde bulunuyoruz. Yazın burası çok kalabalık oluyordu. Kışın da burası gerçekten çok güzel gözüküyor ve kartpostallık görüntüler var. Şu anda da gölet kısmen donmuş durumda. Hava gerçekten çok soğuk. Ördekler de göletin donmayan kısmında kalarak, yüzüyorlar. Gölet buz tuttuğu için diğer taraflara geçemiyorlar. Çok farklı bir görüntü var" dedi.

