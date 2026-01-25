Ağrı Diyadin'de Kar Sonrası Kurt Sürüsü Görüntülendi

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde yoğun kar sonrası kırsalda sürü halinde kurtlar görüntülendi; yetkililer vatandaşları uyardı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 13:30
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 13:30
Kırsalda sürü halinde hareket eden kurtlar yerleşimlere yakın görüldü

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından kırsal alanda kurt sürüsü görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre, yiyecek bulmakta zorlanan kurtların yerleşim yerlerine yakın bölgelerde görülmesi dikkat çekti. Görüntülerde sürü halinde hareket eden kurtların karla kaplı arazide ilerlediği anlar yer aldı.

Yetkililer, kış aylarında yaban hayvanlarının daha sık görülmesinin doğal bir durum olduğunu belirterek, vatandaşların vahşi hayvanlara yaklaşmamaları ve herhangi bir olumsuzluk durumunda ilgili birimlere bilgi vermeleri konusunda uyarıda bulundu.

Bölgede yaşayan vatandaşlar daha önce de benzer görüntülerle karşılaştıklarını ifade ederken, özellikle gece saatlerinde dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

