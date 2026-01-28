Ağrı Emniyet Müdürü Göksel Önder Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

Ağrı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, il merkezi ile Hamur ve Doğubayazıt'ı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla buluştu, talepleri dinledi ve güvenlik değerlendirmeleri yaptı.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 08:58
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 08:58
İl merkezi, Hamur ve Doğubayazıt ziyaretleri

Ağrı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, il merkezi ile Hamur ve Doğubayazıt ilçelerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaretleri kapsamında çarşı ve sokakları gezen Önder, esnafları tek tek ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu. Vatandaşlarla yakından ilgilenen Önder, çay davetlerini geri çevirmeyerek sohbet etti ve talep ile önerileri dinledi.

Cadde ve sokaklarda yapılan incelemelerde vatandaşlarla güvenlik, huzur ve kamu düzeni konularında görüş alışverişinde bulunuldu ve samimi diyaloglar kuruldu.

Önder ziyaret sırasında, emniyet teşkilatının toplumla iç içe olmasının önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Bizler vatandaşımızın güvenliği ve huzuru için görev yapıyoruz. Bu görevi yerine getirirken sahada olmayı, vatandaşlarımızla birebir temas kurmayı önemsiyoruz. Esnafımız şehrimizin temel yapı taşlarından biridir. Sizlerin görüş ve taleplerini dinlemek, sorunları yerinde görmek bizlere yol gösteriyor. Emniyet teşkilatı olarak kapımız da gönlümüz de her zaman vatandaşlarımıza açıktır. Ağrı’nın her noktasında huzur ve güven ortamını daha da güçlendirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Emniyet teşkilatının vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla görevini sürdürdüğünü belirten Önder, destek ve iş birliği için esnaf ve vatandaşlara teşekkür etti. Ziyaretten memnuniyet duyan esnaf ve vatandaşlar da Önder’e ilgisi nedeniyle teşekkürlerini iletti.

