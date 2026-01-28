Eskişehir’de Gönül Köprüsü: Şehit Aileleri ve Gaziler Huzurevinde Buluştu

Eskişehir, "Bedel Ödeyenlerin Gönül Köprüsü Projesi" kapsamında kente gelen şehit yakınları ve gazileri ağırladı. Etkinlik Safiye Gönül Bayar Huzurevi'nde düzenlendi.

Samimi bir öğle yemeğinde buluştular

Huzurevi sakinleriyle bir araya gelen misafirler onuruna düzenlenen öğle yemeğinde samimi sohbetler ve anı paylaşımı öne çıktı. Vatan uğruna bedel ödeyen kahramanlar ve aileleri, huzurevi sakinleriyle hatıralarını paylaştı.

Vefa ve dayanışmanın sembolü

Yetkililer, ziyaretin kuşaklar arası bağları güçlendirmek ve kahramanlara olan vefayı göstermek amacıyla gerçekleştirildiğini vurguladı. Huzurevi yetkilileri ve personeli tarafından ilgiyle karşılanan heyet, Eskişehir'de ağırlanmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.

Program, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

