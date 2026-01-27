Ağrı Patnos Aşağı Göçmez'te Kartpostallık Kar Manzarası

Ağrı'nın Patnos ilçesindeki Aşağı Göçmez köyü, etkili kar yağışıyla beyaza bürünerek kartpostallık görüntüler sundu ve izleyenleri büyüledi.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 14:31
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 14:31
Kar yağışı köyü beyaza bürüdü, doğa adeta tabloya döndü

Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Aşağı Göçmez köyü, etkili kar yağışının ardından beyaza bürünerek kartpostallık görüntüler sundu.

Bembeyaz kar örtüsüyle kaplanan dağlar, geniş araziler ve köy evleri; doğanın sunduğu eşsiz güzelliği gözler önüne serdi. Kar, her noktayı ince bir dantel gibi sararak köyü adeta bir tabloya dönüştürdü.

Doğayla iç içe yükselen evler ve uçsuz bucaksız beyazlık, ziyaretçilere ve köy sakinlerine görsel bir şölen yaşattı. Ortaya çıkan manzara, bölgeden geçenleri de hayran bıraktı.

