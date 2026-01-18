Esenyurt'ta Kar Vurdu: İlçe Beyaza Büründü, Havadan Görüntülendi

İstanbul'da etkili kar yağışı Esenyurt'u beyaza bürüdü; ilçe havadan görüntülendi, vatandaşlar manzarayı fotoğrafladı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 14:06
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 14:06
Esenyurt'ta Kar Vurdu: İlçe Beyaza Büründü, Havadan Görüntülendi

Esenyurt'ta Kar Vurdu: İlçe Beyaza Büründü, Havadan Görüntülendi

İstanbul'da etkili kar yağışı sürüyor

Megakent İstanbul'da zaman zaman etkisini artıran kar yağışı, Esenyurt'u beyaza bürüdü. İlçe sokakları ve parkları kar örtüsüyle kaplanırken, havadan çekilen görüntüler bölgedeki kış manzarasını gözler önüne serdi.

Vatandaşlar kar manzarasını fotoğraflayıp paylaşırken, bazı noktalar adeta görsel bir şölen oluşturdu.

Aydın Aksakallı bölgedeki kar yağışını şöyle değerlendirdi: "Bu kar çok güzel. Benim yaşım 65. 1974-1978’de böyleydi. Lapa lapa yağsın, böyle olsun. Çok güzel".

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI ZAMAN ZAMAN ETKİSİNİ ARTIRIRKEN ESENYURT KARLA KAPLANDI

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI ZAMAN ZAMAN ETKİSİNİ ARTIRIRKEN ESENYURT KARLA KAPLANDI

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

