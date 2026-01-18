Esenyurt'ta Kar Vurdu: İlçe Beyaza Büründü, Havadan Görüntülendi

İstanbul'da etkili kar yağışı sürüyor

Megakent İstanbul'da zaman zaman etkisini artıran kar yağışı, Esenyurt'u beyaza bürüdü. İlçe sokakları ve parkları kar örtüsüyle kaplanırken, havadan çekilen görüntüler bölgedeki kış manzarasını gözler önüne serdi.

Vatandaşlar kar manzarasını fotoğraflayıp paylaşırken, bazı noktalar adeta görsel bir şölen oluşturdu.

Aydın Aksakallı bölgedeki kar yağışını şöyle değerlendirdi: "Bu kar çok güzel. Benim yaşım 65. 1974-1978’de böyleydi. Lapa lapa yağsın, böyle olsun. Çok güzel".

