Bayburt Üzengili'de Çığın 33. Yılı: 59 Şehit ve Hatice Karaaslan Dualarla Anıldı

Bayburt Üzengili'de çığın 33. yılı anıldı

Bayburt'un Üzengili köyünde, 18 Ocak 1993'te meydana gelen ve Türkiye tarihinin en acı felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçen çığ faciasının 33'üncü yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi. O gün hayatını kaybeden 59 kişi için köyde bir araya gelen yakınları ve köy halkı, mezarlıkta Kur'an-ı Kerim okudu ve dualar etti.

Sembol isim Hatice Karaaslan unutulmadı

Anma töreninde, 1993'teki felaketten yaralı olarak kurtulan ve enkaz altındayken sarf ettiği 'Allah Ümmet-i Muhammed'i, Filistin'i, Bosna'yı kurtarsın' sözleriyle hafızalara kazınan Hatice Karaaslan da dualarla anıldı. Geçen yıl 11 Ocak'ta 83 yaşında vefat eden ve 'Yılın Annesi' seçilen Karaaslan'ın sene-i devriyesi dolayısıyla köyde mevlit okutuldu.

'Acımız ilk günkü gibi taze'

Çığ faciasının tanıklarından ve Hatice Karaaslan'ın oğlu İrfan Karaaslan, aradan geçen yıllara rağmen acının dinmediğini belirterek, '33 yıl önce kaybettiğimiz 59 vatandaşımızı ve geçtiğimiz yıl vefat eden annemiz Hatice Karaaslan'ı rahmetle anıyoruz. Rabbim ülkemize bir daha böyle afetler yaşatmasın' dedi.

Program, köy camisinde kılınan namazın ardından sonlandırıldı.

BAYBURT’TA ÇIĞ ŞEHİTLERİ İLE HATİCE KARAASLAN DUALARLA ANILDI