Bayburt Üzengili'de Çığın 33. Yılı: 59 Şehit ve Hatice Karaaslan Dualarla Anıldı

Bayburt Üzengili köyünde 18 Ocak 1993'teki çığın 33. yılı anıldı; 59 şehit ve vefat eden Hatice Karaaslan için mezarlıkta Kur'an okundu ve mevlit düzenlendi.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 14:39
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 14:39
Bayburt Üzengili'de Çığın 33. Yılı: 59 Şehit ve Hatice Karaaslan Dualarla Anıldı

Bayburt Üzengili'de çığın 33. yılı anıldı

Bayburt'un Üzengili köyünde, 18 Ocak 1993'te meydana gelen ve Türkiye tarihinin en acı felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçen çığ faciasının 33'üncü yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi. O gün hayatını kaybeden 59 kişi için köyde bir araya gelen yakınları ve köy halkı, mezarlıkta Kur'an-ı Kerim okudu ve dualar etti.

Sembol isim Hatice Karaaslan unutulmadı

Anma töreninde, 1993'teki felaketten yaralı olarak kurtulan ve enkaz altındayken sarf ettiği 'Allah Ümmet-i Muhammed'i, Filistin'i, Bosna'yı kurtarsın' sözleriyle hafızalara kazınan Hatice Karaaslan da dualarla anıldı. Geçen yıl 11 Ocak'ta 83 yaşında vefat eden ve 'Yılın Annesi' seçilen Karaaslan'ın sene-i devriyesi dolayısıyla köyde mevlit okutuldu.

'Acımız ilk günkü gibi taze'

Çığ faciasının tanıklarından ve Hatice Karaaslan'ın oğlu İrfan Karaaslan, aradan geçen yıllara rağmen acının dinmediğini belirterek, '33 yıl önce kaybettiğimiz 59 vatandaşımızı ve geçtiğimiz yıl vefat eden annemiz Hatice Karaaslan'ı rahmetle anıyoruz. Rabbim ülkemize bir daha böyle afetler yaşatmasın' dedi.

Program, köy camisinde kılınan namazın ardından sonlandırıldı.

BAYBURT’TA ÇIĞ ŞEHİTLERİ İLE HATİCE KARAASLAN DUALARLA ANILDI

BAYBURT’TA ÇIĞ ŞEHİTLERİ İLE HATİCE KARAASLAN DUALARLA ANILDI

BAYBURT’TA ÇIĞ ŞEHİTLERİ İLE HATİCE KARAASLAN DUALARLA ANILDI

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hakkari'de Kurt Saldırısı: Çoban Köpeği Yaralandı
2
İstanbul'da Yaban Domuzu Hasdal-Kemerburgaz Yoluna İndi
3
Mengen'de Karla Mücadele: Köy Yollarında Kar Küreme Başladı
4
Mardin'de Kar Yağışı Ulaşımı Zora Soktu: Sürücülere Uyarı
5
Diyarbakır Çınar'da Peçeli Baykuş Ahıra Sığındı
6
Eskişehirspor Sevdalısı Emniyet Müdürü Fatih Terzi Uğurlandı
7
Bayburt Üzengili'de Çığın 33. Yılı: 59 Şehit ve Hatice Karaaslan Dualarla Anıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları