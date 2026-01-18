Atatürk Üniversitesi ve KUDAKA'dan Geleneksel Halıcılığa 12 milyon 250 bin TL Destek

Atatürk Üniversitesi ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) iş birliğinde, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenen Yeteneğini Keşfet Düşlediğin Renk ve Motifleri Halıya Yansıt adlı proje için destek sözleşmesi imzalandı. İmza töreni, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven arasında gerçekleştirildi. Proje, Atatürk Üniversitesi Halı Kilim ve El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülecek.

Toplam 24 milyon 500 bin TL bütçeye sahip projeye, KUDAKA tarafından 12 milyon 250 bin TL mali destek sağlanacak. Proje 18 ay sürecek ve geleneksel halıcılık ile el sanatlarında yetenek keşfi, kültürel mirasın korunarak gelecek kuşaklara aktarılması ve sosyal gelişime katkı sağlamayı hedefliyor.

Rektör Hacımüftüoğlu: Üniversiteler toplumsal kalkınmaya yön veren yapılardır

Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu törende üniversitelerin yalnızca akademik bilgi üreten kurumlar olmadığını, aynı zamanda toplumsal kalkınmaya yön veren yapılar olduğunu vurguladı. Hacımüftüoğlu, projenin hem halı ve kilim sanatını yaşatmayı hem de özellikle gençlerin ve kadınların yeteneklerini ortaya çıkarabilecekleri sürdürülebilir bir üretim ortamı oluşturmayı amaçladığını belirtti. Atatürk Üniversitesi olarak bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sunan her projeyi kıymetli bulduklarını ifade etti.

Genel Sekreter Güven: Kültürel değerlerin korunması açısından örnek çalışma

Oktay Güven ise SOGEP kapsamında desteklenen projelerin bölgenin sosyo-ekonomik yapısını güçlendirmeyi hedeflediğini vurguladı. Güven, projenin kültürel değerlerin korunması, nitelikli üretimin teşvik edilmesi ve yerel kalkınmanın sürdürülebilir hale getirilmesi açısından örnek bir çalışma olduğunu belirterek Atatürk Üniversitesi'ne katkıları nedeniyle teşekkür etti.

Milletvekili Öncü: Yerel potansiyeli harekete geçirecek

Erzurum AK Parti Milletvekili Fatma Öncü projenin bölgesel kalkınma ve sosyal gelişim açısından önemine dikkat çekti. Öncü, geleneksel el sanatlarının desteklenmesinin kültürel mirasın korunması ve istihdamın artırılması bakımından stratejik değer taşıdığını, özellikle kadınların ve gençlerin üretim süreçlerine dahil edilmesinin yerel potansiyeli harekete geçireceğini belirterek projenin Erzurum ve bölge için hayırlı olmasını temenni etti.

Projenin istihdamın artırılmasına, yerel üretimin güçlendirilmesine ve geleneksel motiflerin çağdaş tasarımlarla yeniden yorumlanmasına katkı sağlaması bekleniyor. Atatürk Üniversitesi, bölgesel kalkınmayı önceleyen bu tür projelerle kamu kurumlarıyla olan iş birliklerini sürdürmeye devam edecek.

