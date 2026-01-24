Ağrı Valisi Önder Bozkurt Patnos'ta: Halk Kütüphanesi ve Esnaf Ziyareti

Ağrı Valisi Önder Bozkurt Patnos'ta İncelemelerde Bulundu

Kaymakamlık toplantısı, kütüphane gezisi ve esnaf buluşması

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Patnos ilçesindeki kamu hizmetleri ve devam eden projeleri yerinde incelemek üzere ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında Kaymakam Burak Dertlioğlu, Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın ve ilgili birim amirleriyle bir araya gelen Vali Bozkurt, ilçedeki mevcut durum, yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler hakkında yetkililerden brifing aldı.

Brifingin ardından Vali Bozkurt, kısa süre önce hizmete açılan Patnos İlçe Halk Kütüphanesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Kütüphanede öğrencilerle sohbet eden Vali, gençlere eğitim hayatlarında başarılar dileyip kitap okumanın önemine vurgu yaptı.

Programın son bölümünde ilçedeki esnafları ziyaret eden Vali Bozkurt, dükkanlarda esnafla yakından ilgilenip hayırlı işler ve bol kazançlar temennisinde bulundu.

Ziyaret, Vali Bozkurt'un vatandaşlarla gerçekleştirdiği sohbetlerin ardından sona erdi.

