Diyarbakır Çermik Kardan Adam Yarışması: Kazananlar Belli Oldu

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde kardan adam yarışması tamamlandı

Sosyal medya üzerinden düzenlenen kardan adam yarışmasında, halk oylamasıyla en beğenilen eserler belirlendi. Etkinlik, çocukların yaratıcılığını ve yerel ilginin yoğunluğunu ortaya koydu.

Katılım ve eserler

Yarışmaya toplam 56 yarışmacı katıldı. Sergilenen kardan adamlar arasında klasik kardan adamlardan hayvan figürlerine ve cami maketine kadar farklı tasarımlar yer aldı. Çocukların hayal gücü ve yetenekleri, yarışmadaki çeşitlilikte öne çıktı.

Sıralama ve ödüller

Yarışmada en çok oyu alan eserler şöyle sıralandı: Hakan Karamehmetoğlu birinci, Zilan Papatyabuketi ikinci ve Sude Yıldız üçüncü oldu. Kazanan çalışmalar sosyal medya takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü.

Etkinlik, bölge halkı ve katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı; çocukların yetenekleri ve yaratıcı yaklaşımları etkinliğin en dikkat çekici unsuru oldu.

