Akçakoca'da 25 Üreticiye İyi Tarım Uygulamaları Eğitimi

Akçakoca Halk Eğitim Merkezi'nde Yeşeren Eller programı kapsamında 25 üreticiye İyi Tarım Uygulamaları eğitimi verildi.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 13:25
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 13:26
Akçakoca'da 25 Üreticiye İyi Tarım Uygulamaları Eğitimi

Akçakoca'da 25 Üreticiye İyi Tarım Uygulamaları Eğitimi

DÜZCE (İHA)

Yeşeren Eller, Genç ve Kadın Çiftçi Gelişim Programı kapsamında, Akçakoca Halk Eğitim Merkezi’nde 25 üreticiye yönelik İyi Tarım Uygulamaları eğitimi gerçekleştirildi.

Düzenlenen eğitim programında tarımsal üretimde kalite ve verimliliğin artırılmasına yönelik iyi tarım uygulamalarının temel prensipleri ele alındı. Katılımcılara; çevreye duyarlı üretim, insan sağlığını koruyan yöntemler, izlenebilirlik ve kayıt tutma konularında bilgi verildi.

Eğitimde ayrıca bitki koruma ürünlerinin doğru ve kontrollü kullanımı ile sürdürülebilir tarım uygulamaları hakkında bilgiler aktarıldı.

Programda iyi tarım uygulamalarının üreticilere sağladığı avantajlar, sertifikasyon süreçleri ve pazarlama aşamasında oluşturduğu katma değer üzerinde duruldu.

Etkinliğin, özellikle genç ve kadın üreticilerin bilgi ve becerilerini artırarak tarımsal üretime daha etkin katılımlarını sağlaması hedefleniyor.

Yetkililer, Yeşeren Eller, Genç ve Kadın Çiftçi Gelişim Programı kapsamında benzer eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini belirtti.

YEŞEREN ELLER – GENÇ VE KADIN ÇİFTÇİ GELİŞİM PROGRAMI KAPSAMINDA, AKÇAKOCA HALK EĞİTİM MERKEZİ’NDE...

YEŞEREN ELLER – GENÇ VE KADIN ÇİFTÇİ GELİŞİM PROGRAMI KAPSAMINDA, AKÇAKOCA HALK EĞİTİM MERKEZİ’NDE 25 ÜRETİCİYE YÖNELİK İYİ TARIM UYGULAMALARI EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

YEŞEREN ELLER – GENÇ VE KADIN ÇİFTÇİ GELİŞİM PROGRAMI KAPSAMINDA, AKÇAKOCA HALK EĞİTİM MERKEZİ’NDE...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ardahan Belediyesi'nden Yalnızçam Kayak Merkezi'ne Ücretsiz Servis
2
Sinop Boyabat’ta Nesli Tehlike Altında Üç Su Samuru Görüldü
3
Antalya Serik'te Sağanak: Köprüçayı Taştı, Taşkınlar Meydana Geldi
4
Ilgaz Dağı Yurduntepe Kayak Merkezi'nde Hafta Sonu Yoğunluğu
5
Başkan Başdeğirmen: Isparta’nın Su Sorununu Kalıcı Olarak Çözüyoruz
6
Darende'de Kar Coşkusu: Poşet ve Kartonla Kaydılar

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları