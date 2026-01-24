Düzce Nuhlar Köyü'nde Geçici Köprü Çalışmaları İncelendi

İl Özel İdaresi yetkilileri yerinde inceleme yaptı

DÜZCE (İHA) – Düzce merkeze bağlı Nuhlar Köyünde yürütülen geçici köprü uygulamaları devam ediyor. Çalışmalar, bölgedeki ulaşımın güvenli ve kontrollü şekilde sürdürülmesi amacıyla hız kesmeden ilerliyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nuri Çelik ile Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Savaş Tekin, köprü yapım sahasında incelemelerde bulundu. Yetkililer, görev yapan ekiplerden projenin son durumu hakkında bilgi aldı.

Uygulamada 9 metre boyunda ve 3 metre çapında bir boru ile 2,4 metre çapında ve 5 metre boyunda 2 adet boru kullanılarak geçici geçiş sağlanıyor. Bu düzenlemeyle, bölgedeki araç ve yaya trafiğinin sürekliliği hedefleniyor.

Yetkililer, yapılan çalışmaların önceliğinin ulaşımın kesintisiz devam etmesi ve vatandaşların günlük yaşamlarının olumsuz etkilenmemesi olduğunu vurguladı.

