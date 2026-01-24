Siirt'te 3 gündür mahsur kalan çoban ve 9 keçisi kurtarıldı

AFAD ve ekiplerin 7 saatlik çalışmasıyla kurtarma gerçekleşti

Siirt'in Baykan ilçesi Çaykaya köyü kırsalında, otlandıkları alanda 9 keçi mahsur kaldı. Keçilerini kurtarmaya çalışırken çoban da aynı bölgede 3 gündür mahsur kaldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye AFAD, kurtarma aracı ve drone sevk edildi. Ekipler, yürüttükleri 7 saatlik çalışma sonucunda keçileri ve çobanı bulunduğu yerden çıkardı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, çoban ve keçilerin sağlık durumu iyi olarak bildirildi.

