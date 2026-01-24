Siirt'te 3 Gündür Mahsur Kalan Çoban ve 9 Keçisi Kurtarıldı

Yayın Tarihi: 24.01.2026 13:26
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 13:35
Siirt'in Baykan ilçesi Çaykaya köyü kırsalında, otlandıkları alanda 9 keçi mahsur kaldı. Keçilerini kurtarmaya çalışırken çoban da aynı bölgede 3 gündür mahsur kaldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye AFAD, kurtarma aracı ve drone sevk edildi. Ekipler, yürüttükleri 7 saatlik çalışma sonucunda keçileri ve çobanı bulunduğu yerden çıkardı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, çoban ve keçilerin sağlık durumu iyi olarak bildirildi.

