Ağrı Valisi Önder Bozkurt'tan Hastane ve Esnaf Ziyareti

Göreve bugün başlayan Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kent merkezindeki esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 19:08
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 19:08
Göreve bugün başlayan Ağrı Valisi Önder Bozkurt, görevine ilk günde yaptığı ziyaretlerle vatandaşa yakın hizmet mesajı verdi. Vali Bozkurt, Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kent merkezindeki esnafları ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Hastane Ziyareti

Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki ziyaretinde servisleri gezen Vali Bozkurt, tedavi gören vatandaşlar ve hasta yakınlarıyla sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Hastanede görev yapan sağlık çalışanlarıyla da görüşen Vali Bozkurt, fedakarca yürüttükleri hizmetler dolayısıyla teşekkür etti ve çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Hastane yöneticilerinden sağlık hizmetlerinin işleyişi hakkında bilgi alan Vali Bozkurt, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin önemi üzerinde durdu.

Kent Merkezi ve Esnaf Ziyaretleri

Hastane ziyaretinin ardından kent merkezindeki esnafı ziyaret eden Vali Bozkurt, iş yerlerini tek tek gezerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar temennisinde bulunan Vali Bozkurt, talep ve önerileri dinledi.

Vatandaşların görüşlerinin kendileri için yol gösterici olduğunu ifade eden Vali Bozkurt, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için tüm kesimlerle istişareye önem vereceklerini belirtti.

Ziyaretler sırasında vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirerek Vali Bozkurt'a yeni görevinde başarılar diledi.

