Bitlis'te Yaralı Kurt Tatvan'da Tedavi Altına Alındı

Bitlis’te yaralı halde bulunan kurt, Tatvan Belediyesi ekiplerince alınarak Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı; aracın çarpması ve hipotermi tespit edildi.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 18:37
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 18:37
Bitlis’te doğada yaralı halde bulunan bir kurt, ekiplerin çalışmasıyla koruma altına alınarak Tatvan ilçesinde tedaviye alındı.

Olay ve müdahale

Alınan bilgilere göre, Bitlis-Baykan karayolu kenarında bulunan yaralı kurt, vatandaşların ihbarı üzerine Tatvan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince bulunduğu yerden alınarak ilçe merkezindeki Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.

Tedavi süreci ve durumu

Tatvan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı veteriner hekimler tarafından tedavi altına alınan yabani hayvanın araç çarpması sonucu yaralandığı ve soğuktan etkilendiği belirtildi. Yapılan sağlık incelemesinde hayvanın hipotermi geçirdiği tespit edildi. Sıcak ortama alınan hayvana oksijen takviyesi yapılıp yiyecek verildi.

Tatvan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Veteriner Hekim Sefer Durmuş, "Bitlis deresindeki Delikli Taş mevkiinde araç çarpması sonucu yaralanmış kurt ihbarı üzerine, olay yerine giden ekiplerimiz, yaralı hayvanı alıp buraya getirdi. Yapmış olduğumuz sağlık incelemesinde ac kalmış ve soğuktan etkilenmiş hayvanın hipotermi geçirdiğini tespit ettik. Sıcak ortama aldığımız hayvana oksijen takviyesi sonrası yiyecek verdik. Tedavisi devam eden yabani hayvanı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma Bölümü’ne göndereceğiz" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

