İşadamı Mahsun Altunkaya’nın Yeğeni Kasım Altunkaya Midyat’ta Toprağa Verildi

Mahsun Altunkaya’nın bir süredir tedavi gören yeğeni Kasım Altunkaya, Midyat’te kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 16:49
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 16:49
Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsun Altunkaya’nın bir süredir hastanede tedavi gören yeğeni Kasım Altunkaya hayatını kaybetti. Altunkaya, Mardin’in Midyat ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze Töreni

Kasım Altunkaya’nın cenazesi, Midyat ilçesindeki Hacı Kasım Altunkaya Camisinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sivrice Mahallesi’nde bulunan aile mezarlığında toprağa verildi.

Törene Katılanlar

Cenaze törenine Mardin Valisi ve Büyükşehir Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsun Altunkaya, AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, AK Parti Midyat İlçe Başkanı Atilla Yarış ile çok sayıda vatandaş katıldı.

