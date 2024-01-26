Ağzına attığınızda kıyır kıyır dağılacak! Orijinal kavala kurabiyesi tarifi sizlere
Kavala kurabiyesi hayranlarına müjde dolu haberle geldik! Böyle bir kavala kurabiyesini daha önce hiçbir yerde yemediğinize eminiz! Artık marketlerden hazır kavala kurabiyesi alma derdine son verebilirseniz. Evinizde misler gibi kıyır kıyır kavala kurabiyeniz hazır olacak.
Markette satılan kavala kurabiyelerinden sıkıldıysanız, sizlere misler gibi orijinal kavala kurabiyesi tarifiyle geldik. Hem lezzetli hem de yediğinizde ağzınızda dağılacak bu kurabiyenin tarifini her tadan soracak. Misafirlerinize çay yanında eşlik edeceğiniz, orijinal kavala kurabiyesi tarifi tüm tadınızı yerine getirecek. İşte kavala kurabiyesi malzemeleri, tarifi ve detayları…
ORJİNAL KAVALA KURABİYESİ TARİFİ MALZEMELERİ
- 250 gram ölçüsünde oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı
- 1 çay bardağı ölçüsünde sıvı yağ
- 1 tane yumurta
- 1 su bardağı ölçüsünde pudra şekeri
- 1,5 su bardağı ölçüsünde tuzsuz çiğ badem
- 5-6 su bardağı ölçüsünde un
- 1 tatlı kaşığı ölçüsünde kabartma tozu
- 1 paket vanilya
Üzeri için:
- Pudra şekeri
ORJİNAL KAVALA KURABİYESİ TARİFİ YAPILIŞI
- Geniş bir tavada, bir buçuk su bardağı iri çekilmiş badem ve bir su bardağı unu alarak, kısık ateşte unun kokusu çıkıp rengi dönene kadar sürekli karıştırarak kavuralım.
- Ardından karışımı soğuması için geniş bir tabağa alıp bekletelim.
- Derin bir kaseye oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı, kavrulmuş badem un karışımı ve diğer malzemeleri ekleyerek, normal kurabiye hamurlarından hafif sert bir kıvamda hamur yoğuralım.
- Hamuru iki parçaya bölüp uzunlamasına rulo şekli verelim, sonra bardakla ay şekli vererek fırın tepsisine aralıklı olarak dizelim.
- Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, rengi hafif değişene kadar pişirelim.
- Ilıkken üzerlerine bolca pudra şekeri serpip soğuduktan sonra servis edebilirsiniz. Tercihen hamuru 4 parçaya bölerek daha küçük şekillerde de verebilirsiniz. Bu ölçülerle iki tepsi kavala kurabiyesi elde edebilirsiniz. Afiyet olsun!