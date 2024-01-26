Ağzına attığınızda kıyır kıyır dağılacak! Orijinal kavala kurabiyesi tarifi sizlere

Markette satılan kavala kurabiyelerinden sıkıldıysanız, sizlere misler gibi orijinal kavala kurabiyesi tarifiyle geldik. Hem lezzetli hem de yediğinizde ağzınızda dağılacak bu kurabiyenin tarifini her tadan soracak. Misafirlerinize çay yanında eşlik edeceğiniz, orijinal kavala kurabiyesi tarifi tüm tadınızı yerine getirecek. İşte kavala kurabiyesi malzemeleri, tarifi ve detayları…

ORJİNAL KAVALA KURABİYESİ TARİFİ MALZEMELERİ

250 gram ölçüsünde oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı



1 çay bardağı ölçüsünde sıvı yağ



1 tane yumurta



1 su bardağı ölçüsünde pudra şekeri



1,5 su bardağı ölçüsünde tuzsuz çiğ badem



5-6 su bardağı ölçüsünde un



1 tatlı kaşığı ölçüsünde kabartma tozu



1 paket vanilya

Üzeri için:

Pudra şekeri







ORJİNAL KAVALA KURABİYESİ TARİFİ YAPILIŞI