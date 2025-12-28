Ahlat’ta Kar Yağışı: 20 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Bitlis ve ilçelerinde yaşam olumsuz etkilendi

Bitlis’in Ahlat ilçesinde dün gece etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Ahlat ilçesine bağlı 20 köy yolu ulaşıma kapandı.

Güne karla uyanan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önündeki ve araçlarının üzerindeki karları temizlemeye başladı. İş yeri sahipleri ve mahalle sakinleri, güvenli ulaşım için temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Ahlat İlçe Özel İdare Müdürü Seyfettin Gündoğan, ilçeye bağlı 20 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirterek, ekiplerin köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Esnaf Nihat Marangoz, sabah uyandıklarında beyaz örtüyle karşılaştıklarını anlatarak, "Sabah uyandık kar yağmıştı. İş yerimizi açtık, önünü temizledik. Müşterilerimizi bekliyoruz" dedi.

