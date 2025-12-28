DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.768.811,75 -0,39%

Ahlat’ta Kar Yağışı: 20 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili kar yağışı sonucu 20 köy yolu ulaşıma kapandı; ekipler yolları açmak için çalışma yürütüyor.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 13:38
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 13:39
Ahlat’ta Kar Yağışı: 20 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Ahlat’ta Kar Yağışı: 20 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Bitlis ve ilçelerinde yaşam olumsuz etkilendi

Bitlis’in Ahlat ilçesinde dün gece etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Ahlat ilçesine bağlı 20 köy yolu ulaşıma kapandı.

Güne karla uyanan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önündeki ve araçlarının üzerindeki karları temizlemeye başladı. İş yeri sahipleri ve mahalle sakinleri, güvenli ulaşım için temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Ahlat İlçe Özel İdare Müdürü Seyfettin Gündoğan, ilçeye bağlı 20 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirterek, ekiplerin köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Esnaf Nihat Marangoz, sabah uyandıklarında beyaz örtüyle karşılaştıklarını anlatarak, "Sabah uyandık kar yağmıştı. İş yerimizi açtık, önünü temizledik. Müşterilerimizi bekliyoruz" dedi.

BİTLİS’İN AHLAT İLÇESİNDE DÜN GECE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE 20 KÖY YOLU ULAŞIMA...

BİTLİS’İN AHLAT İLÇESİNDE DÜN GECE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE 20 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI.

BİTLİS’İN AHLAT İLÇESİNDE DÜN GECE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE 20 KÖY YOLU ULAŞIMA...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Harput'ta Kar Şöleni: 1200 Rakımlı Tarihi Mahalle Beyaz Gelinliğini Giydi
2
Mustafa Alkayış, Adıyaman Üniversitesi'nde Gençlere Mesaj
3
Siirt'te 45 Köy Yolu Kar Sonrası Ulaşıma Açıldı
4
Diyarbakır Büyükşehir'den 'Yerinde Çözüm': Asfalt, Yaya Geçidi ve Su Sayaçları
5
Adana’da 50 Ton Sedir Tohumu Doğal Gençleştirme İçin Toprakla Buluştu
6
Eskişehir Çankaya’da Yollar Buz Pistine Döndü: Tuzlama Talebi Arttı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti