Muş'ta Kar Eğlenceye Döndü: İstasyon Caddesi'nde Kayak Keyfi

Doğu Anadolu'da yoğun kar hayatı etkilerken renkli görüntüler oluştu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan yoğun kar yağışı, Muş'ta günlük yaşamı zorlaştırırken ilginç görüntüler de ortaya çıkardı. Kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetre'ye ulaşınca sokaklar farklı anlara sahne oldu.

Bu fırsatı değerlendiren 3 arkadaş, kayak ekipmanlarını kuşanarak kentin en işlek noktalarından biri olan İstasyon Caddesi'nde alışılmadık bir etkinlik gerçekleştirdi. Üçlü, kaldırım üzerinde kayak yaparak çevredeki vatandaşların bakışları arasında ilerledi.

Görüntüler cep telefonuyla kaydedildi, sosyal medyada ilgi gördü

Söz konusu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve kısa sürede sosyal medyada paylaşılarak büyük ilgi topladı. Paylaşılan görüntüler, kışın sert geçtiği Muş'ta vatandaşların zorlu hava şartlarını nasıl eğlenceye dönüştürdüğünü gösterdi.

Bu renkli sahneler, karın yarattığı zorluklara rağmen insanların yaratıcı ve neşeli tepkiler verdiğinin somut bir örneği olarak kayda geçti.

MUŞ’TA KAR KALINLIĞININ 30 SANTİMETREYE ULAŞMASINI FIRSAT BİLEN 3 ARKADAŞ, KENTİN EN İŞLEK NOKTALARINDAN BİRİ OLAN İSTASYON CADDESİ’NDE KAYAK YAPTI. O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.