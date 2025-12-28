Sakarya'da Su Sayaçlarına Don Uyarısı: SASKİ'den Tedbir Çağrısı

Sakarya'da Su Sayaçlarına Don Uyarısı

SASKİ aboneleri izolasyon ve iletişim konusunda bilgilendirdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), hava sıcaklıklarının düşmesiyle oluşabilecek su sayacı ve tesisat donmalarına karşı vatandaşları uyardı.

Kurum açıklamasında, kış şartlarının su sayaçları üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek adına abonelerin alması gereken tedbirler hatırlatıldı.

Ekiplerimiz yağışların kaynaklarımıza eksiksiz şekilde ulaşması ve hiçbir vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması için 7/24 esasıyla sahada. Sayaçların ve tesisat borularının kalın kumaş, boru kılıfı veya izocam gibi yalıtım malzemeleriyle korunması gerekmektedir. Donan sayaçlara kesinlikle ateş veya sıcak su ile müdahale edilmemelidir. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı bize ALO 185 çağrı merkezimizden ulaşabilirsiniz.

SASKİ, sayaçların korunması için kalın kumaş, boru kılıfı veya izocam gibi izolasyon malzemeleri kullanılmasını; donan sayaçlara kesinlikle ateş veya sıcak su ile müdahale edilmemesini ve acil durumlarda ALO 185 üzerinden destek talep edilmesini özellikle vurguladı. Kurumun ekipleri 7/24 sahada hizmet veriyor.

