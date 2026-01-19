Elazığ'da Fırat EDAŞ Karla Mücadelede Arızalara Müdahale Ediyor

Palu'da devrilen direkler için ekipler sahada aralıksız

Elazığ’da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yoğun kar nedeniyle Palu ilçesinin bazı köylerinde elektrik direkleri devrildi. Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (Fırat EDAŞ), yıkılan enerji hattına yeniden elektrik verilebilmesi amacıyla yoğun bir çalışma başlattı.

Fırat EDAŞ ekipleri, ağır kış şartlarına rağmen arızaların giderilmesi için sahada aralıksız mesai yapıyor. İş makinelerinin ilerleyemediği noktalarda ekipler, direkleri bazen sırtlayarak, bazen kar içerisinde halatlar yardımıyla çekerek arızalı hatta ulaştırıyor.

Kimi zaman tipiye ve fırtınaya yakalanan ekipler, vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor. Ekiplerin karla mücadeledeki çabaları, bölgede enerji erişiminin hızlı şekilde sağlanması için kritik öneme sahip.

