Bolu Dağı'nda Kar Yağışı: Kar Kalınlığı 20 Santimetreye Ulaştı

Bolu Dağı'nda etkili kar yağışıyla D-100 ve TEM kesimlerinde kar kalınlığı 20 cm'ye ulaştı; Karayolları ve trafik ekipleri teyakkuzda, akşama kadar yağış bekleniyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 11:23
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 11:27
Bolu Dağı'nda Kar Yağışı: Kar Kalınlığı 20 Santimetreye Ulaştı

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini sürdürüyor

Bolu Dağı, Türkiye’nin önemli geçiş güzergahlarından biri olarak kar yağışının etkisi altına girdi. Yağışın akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Karayolları ve trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Etkilenen güzergahlar

İstanbul ile Ankara arasındaki ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak ve Seymenler mevkilerinde etkisini gösterdi. Yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplanırken, kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaştı. TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli bölümünde de kar yağışı aralıklarla görülüyor.

Karayolları ve trafik ekiplerinin önlemleri

Karayolları ekipleri, ulaşımın olumsuz etkilenmemesi için güzergahta teyakkuz halinde bekliyor. Belirli noktalarda kar küreme ve tuzlama araçları hazır tutuluyor. Şu an için ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmazken, görüş mesafesinin düştüğü bölgelerde sis lambaları devreye girdi.

Sürücülere özellikle yüksek kesimlerde hızlarını düşürmeleri, takip mesafesini artırmaları ve zorunlu olmadıkça ağır vasıtalarla seyahat etmemeleri yönünde uyarılar yapıldı. Kar yağışının akşam saatlerine kadar sürmesi öngörülüyor.

Kısaca: Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 20 cm'ye ulaştı; D-100 ve TEM'de ekipler hazır, sürücüler dikkatli olmalı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

