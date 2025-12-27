Bolu'da Mevsimin İlk Karı: Kent Beyaza Büründü, Kar 20 cm

Bolu’da Mevsimin İlk Karı Kent Merkezini Beyaza Bürüdü

Gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar aralıklarla devam eden mevsimin ilk kar yağışı, Bolu genelinde etkili oldu. Sabah saatleriyle birlikte kent merkezi beyaz örtüyle kaplanırken, kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaştı.

Hayat Etkilenirken Ekipler Seferber Oldu

Yüksek kesimlerde başlayan yağış ilerleyen saatlerde etkisini artırdı; cadde ve sokaklar, parklar ve çatılar karla kaplandı. Soğuk havaya rağmen günlük yaşam sürerken, bazı sürücüler araçlarının üzerindeki karı temizleyerek yola çıktı. Kardan dolayı bazı araçların kaydığı, yayaların ise yürümekte güçlük çektiği görüldü. Özellikle ara sokaklarda buzlanma etkisini artırdı.

Belediye ekipleri, sabahın erken saatlerinden itibaren kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması için kent genelinde yoğun mesai harcadı.

Kar Sevincine Sahne Olan Görüntüler

Kar yağışı şehirde renkli görüntüler oluşturdu. Uzun süre sonra karla buluşmanın sevincini yaşayan vatandaşlar sokaklarda kar topu oynadı; çocuklar beyaz örtü üzerinde koşup oynarken, bazı vatandaşlar kartpostallık manzaraları cep telefonlarıyla kayda aldı.

Meteorolojiden alınan bilgilere göre, Bolu genelinde kar yağışının önümüzdeki saatlerde kuvvetlenerek devam etmesi bekleniyor. Yetkililer, sürücüleri buzlanma ve olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

