Harput'ta Aynı Rakımda Kar, Sis ve Karsız Alanlar Havadan Görüntülendi

Elazığ'ın 4 bin yıllık Harput Mahallesi ve Nuralı Köyü'nde drone görüntüleri, aynı rakımda kar, sis ve karsız alanların bir arada olduğunu gösterdi.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 11:05
4 bin yıllık mahallede sıra dışı kış manzarası

Elazığ'ın 4 bin yıllık Harput Mahallesi ile merkeze bağlı Nuralı Köyü'nde dün akşam başlayan kar yağışı, sabah dron görüntüleriyle sıra dışı bir tablo ortaya koydu.

Soğuk hava dalgasının etkili olduğu kentte yüksek kesimlerde başlayan kar, bölgeyi henüz tamamen beyaza bürümüyor; ancak yer yer oluşan beyazlıklar kışın habercisi olarak dikkat çekti.

Dron kayıtlarında, aynı rakımda olmasına rağmen birkaç yüz metre aralıklarla karla kaplı alanlar, karın hiç tutmadığı bölgeler ve yoğun sis'in bir karede buluştuğu görüldü.

Sabah saatlerinde havadan kaydedilen görüntüler, Harput ve Nuralı Köyü'ndeki farklı hava koşullarını çarpıcı biçimde yansıttı; bazı bölgeler kara bürünmüşken yakın mesafedeki noktalar sis altında veya karsız kaldı.

Köy sakinleri ise kar yağışının başlamasından memnun olduklarını belirtti.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

