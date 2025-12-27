Harput'ta Aynı Rakımda Kar, Sis ve Karsız Alanlar Havadan Görüntülendi

4 bin yıllık mahallede sıra dışı kış manzarası

Elazığ'ın 4 bin yıllık Harput Mahallesi ile merkeze bağlı Nuralı Köyü'nde dün akşam başlayan kar yağışı, sabah dron görüntüleriyle sıra dışı bir tablo ortaya koydu.

Soğuk hava dalgasının etkili olduğu kentte yüksek kesimlerde başlayan kar, bölgeyi henüz tamamen beyaza bürümüyor; ancak yer yer oluşan beyazlıklar kışın habercisi olarak dikkat çekti.

Dron kayıtlarında, aynı rakımda olmasına rağmen birkaç yüz metre aralıklarla karla kaplı alanlar, karın hiç tutmadığı bölgeler ve yoğun sis'in bir karede buluştuğu görüldü.

Sabah saatlerinde havadan kaydedilen görüntüler, Harput ve Nuralı Köyü'ndeki farklı hava koşullarını çarpıcı biçimde yansıttı; bazı bölgeler kara bürünmüşken yakın mesafedeki noktalar sis altında veya karsız kaldı.

Köy sakinleri ise kar yağışının başlamasından memnun olduklarını belirtti.

Aynı rakımda üç mevsim böyle görüntülendi: Harput'ta kar ve sis